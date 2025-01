Sean Combs‘ Mutter Janice soll eigene Sexpartys geschmissen haben

Sean „Diddy“ Combs‘ Mutter Janice schmiss oft wilde Partys im Elternhaus des zukünftigen Musikmoguls. Und wo es nicht ungewöhnlich war, in einen Raum zu kommen, in dem Erwachsene Sex hatten. Das behauptet einer von Combs‘ langjährigen Kindheitsfreunden in einem neuen Dokumentarfilm .

„Das war es, worin wir eingeweiht waren. Das ist es, womit wir gefüttert wurden“, sagt der Hip-Hop-Produzent Tim ‚Dawg‘ Patterson in „Diddy: The Making of a Bad Boy“, das am Dienstag, dem 14. Januar, auf Peacock Premiere hat. „Hat es uns abgestumpft? Ich bin mir sicher, dass es das hat. War uns das bewusst? Nein, das war einfach nur Samstagabend.“

Combs‘ Freakoffs

Patterson nutzte diese angebliche Kindheitserinnerung als mögliche Erklärung dafür, wie Combs in den Mittelpunkt einer bundesweiten Untersuchung wegen organisierten Verbrechens und Sexhandels geriet. In der er beschuldigt wird, seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura gezwungen zu haben, an gefilmten, drogenberauschten Treffen mit männlichen Sexarbeitern teilzunehmen. Die Combs angeblich als „Freak Offs“ bezeichnete.

Der 55-Jährige sieht sich außerdem fast 40 Zivilklagen von Männern und Frauen gegenüber, die behaupten, er habe sie zwischen 1990 und 2024 sexuell belästigt. Combs‘ Anwaltsteam plädierte auf nicht schuldig in den drei gegen ihn erhobenen Strafanzeigen. Und wies die in den Zivilklagen gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch zurück. „Herr Combs hat nie jemanden sexuell belästigt oder sexuell ausgebeutet – weder Männer noch Frauen, weder Erwachsene noch Minderjährige“, hieß es in einer früheren Erklärung.

„Mir wurde immer die Frage nach dem Warum gestellt“, sagt Patterson. „Ich weiß nicht, warum. Aber ich glaube wirklich, dass alles auf die Kindheit zurückgeht.“ (Vertreter von Sean und Janice Combs reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.)

Freunde aus Mount Vernon, frühere Kollegen von Uptown Records und Klassenkameraden der Howard University

Die neue Peacock-Dokumentation taucht in Combs‘ Kindheit und frühe Jugend ein und spricht mit Freunden aus Mount Vernon, frühen Kollegen von Uptown Records und dem Klassenkameraden der Howard University, der zum Hit-Man-Musikproduzenten Ron „Amen-Ra“ Lawrence wurde.

Combs wuchs in Mount Vernon auf, einem Vorort am Rande von Upper Manhattan. Janice war mit ihrer jungen Familie dorthin gezogen, nachdem Combs‘ Vater Melvin 1972 ermordet worden war. Melvin, der als bekannter Komplize von Drogenbossen aus Harlem, darunter Nicky Barnes, Willie Abraham und Frank Lucas, galt, wurde mit zwei Kopfschüssen in einem Auto aufgefunden.

Melvins grausame Ermordung

Janice verschwieg ihrem kleinen Sohn die Einzelheiten von Melvins grausamer Ermordung, um ihm eine idyllische Kindheit zu ermöglichen. Combs war immer perfekt gekleidet. Und wurde daher „als reiches Kind angesehen“, sagt Patterson in der Dokumentation. Er spielte Baseball in der Jugendliga. Diente als Messdiener. Und wurde in das Footballteam seiner katholischen Privatschule für Jungen aufgenommen. Aber Combs‘ Altersgenossen konnten „riechen, dass er nicht hart war“, sagte Patterson. Und behauptete, dass Combs als Kind stark gemobbt wurde.

Drogenabhängige, Lesben, Homosexuelle, Zuhälter, Dealer

Zu Hause sei „immer etwas los gewesen“, sagte Patterson und fügte hinzu, dass Janice Combs häufig Partys im Haus gab. „Am Wochenende feierte [Combs] im Haus, und das taten wir oft“, sagte er. „Er war von allen Arten von Alkohol umgeben. Er war von Haschischrauch umgeben. Drogenabhängige, Lesben, Homosexuelle, Zuhälter, Dealer. Das war einfach so, wer in unserem Haus war. Die Leute, die zu den Partys kamen, kamen aus Harlem. Von der Straße. Es konnte schon mal passieren, dass man versehentlich in eines der Schlafzimmer ging und dort ein nacktes Paar vorfand.“

DJ EZ Lee Davis, ebenfalls in Mount Vernon geboren, der mit Combs befreundet war und in ihren frühen Jahren für Mary J. Blige auflegte, gab an, dass er zwar nie an Janices Partys teilnahm. Aber Gerüchte über die Partys hörte, auf denen „jeder willkommen war“.

„[Janice] hatte ein paar coole Mädels, die vorbeikamen, und … sie sorgte dafür, dass sich alle wohlfühlten“, erklärte Davis lachend.

Softcore-Pornos

Combs erwähnte zuvor, dass er früh mit Sex in Berührung kam, sich häufig Softcore-Pornos ansah und seine Jungfräulichkeit im Alter von 12 Jahren verlor. Wobei er die groben Bewegungen nachahmte, die er in Erwachsenenvideos gesehen hatte. „Ich habe mich genauso verhalten wie Pornostars. Ich habe diesen Arsch geklatscht. Ich habe den Mädchen auf den Arsch geklatscht“, sagte er Vibe 1999 . „Ich habe es nicht alleine gemacht. Sie wollte, dass ich diesen Arsch klatsche. Ich habe sie umgedreht, weil ich es in dem Film gesehen habe. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll es noch einmal machen.“

Die 90-minütige Dokumentation enthält auch Interviews mit dem Sänger Al B. Sure! (der mit bürgerlichem Namen Albert Joseph Brown heißt), der zum ersten Mal über seine erbitterte, jahrzehntelange Beziehung zu Combs spricht, nachdem der Musikmanager das Model Kim Porter aggressiv umworben hatte. Zu dieser Zeit war Porter mit Brown liiert und hatte gerade ihren gemeinsamen Sohn Quincy zur Welt gebracht.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich

Auch Da-Band-Star Sara Rivers meldet sich zum ersten Mal zu Wort und schildert eine beunruhigende Erfahrung mit Combs während der Dreharbeiten zur MTV-Reality-Show Making the Band in den frühen 2000er Jahren. „Ich habe so lange nichts gesagt“, sagte sie unter Tränen.

Combs wartet derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn auf seinen Verhandlungstermin im Mai 2025, nachdem er im September 2024 verhaftet wurde. Er wird des Sexhandels, der Erpressung und der Beförderung zum Zweck der Prostitution angeklagt. Er hat sich in allen drei Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich.