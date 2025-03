Nach Streit: Kanye West veröffentlicht Diddy-Song mit Tochter North

Kanye West hat am Samstag über X einen neuen Song veröffentlicht, der angeblich von Sean „Diddy“ Combs stammt. Und in dem West und Kim Kardashians Tochter North West zu hören sind. Kanye teilte „Lonely Roads Still Go to Sunshine“ nach einem angeblichen Streit zwischen ihm und seiner ehemaligen Frau Kardashian über die Veröffentlichung des Songs.

Der Song enthält auch eine Einlage von Combs‘ Sohn Christian „King“ Combs. Dazu die Chicagoer Sängerin Jasmine Williams, die laut Wests Post eine Yeezy-Künstlerin ist. Er beginnt mit einer scheinbar von Combs (der als Puff Daddy angekündigt wird) gesprochenen Textzeile. „Ich möchte dir nur so sehr dafür danken, dass du dich um meine Kinder gekümmert hast, Mann“, sagt er. „Niemand hat sich gemeldet. Niemand hat angerufen.“

West sagt dann: „Ich liebe dich so sehr, Mann. Du hast mich großgezogen. Selbst als ich dich noch nicht kannte. Weißt du, was ich meine?“ North ist im Lied zu hören. Unter anderem mit der Zeile: „Wenn du mich strahlen siehst, dann siehst du das Licht.“

„Einer muss die Marke anmelden!“

Bevor West den Song veröffentlichte, teilte er Screenshots von Textnachrichten, die er zwischen sich und Kardashian ausgetauscht haben will. Und die inzwischen gelöscht wurden. Laut den Screenshots schrieb sie West, dass sie Papiere geschickt habe, „damit sie nicht in dem Diddy-Song vorkommt, um sie zu schützen“.

Sie fügte hinzu: „Einer muss die Marke anmelden!“ Im Kern ging es in der Text-Konversation um die Marke von North West, die Kardashian nach einer offensichtlichen Diskussion und Vereinbarung mit Kanye bei der Geburt ihrer Kinder angemeldet hatte. „Damit niemand anderes“ die Namen ihrer Kinder als Marke eintragen lassen kann. Die umstrittene Marke würde dann an North West zurückfallen, wenn sie 18 wird (sie ist derzeit 11 Jahre alt), fügte Kardashian in der Textnachricht hinzu. Die Screenshots wurden von TMZ aufgenommen und veröffentlicht.

„Du wirst mich umbringen müssen“

Kanye antwortete Kardashian. „Ändere es oder ich ziehe in den Krieg. Und keiner von uns wird sich von den Folgen in der Öffentlichkeit erholen.“ Er fügte hinzu: „Du wirst mich umbringen müssen.“

Ein Sprecher von Kardashian antwortete nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.

West hat Combs zuvor gelobt. D er erschien am Freitag vor Gericht, um sich nicht schuldig zu zwei neuen Anklagen zu bekennen. Er sitzt derzeit wegen angeblichen Sexhandels auf Bundesebene, Entführung und weiterer Anklagepunkte im Gefängnis.