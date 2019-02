Kate Bush: Videopremiere „Rocket Man“

Foto: Redferns, Peter Still. All rights reserved.

„The Other Sides“ von Kate Bush war die jüngste Tonträger-Veröffentlichung ihres Katalog-Remastering-Projekts, das im November 2018 auf Vinyl und in mehreren CD-Boxen erschien.

Auf den vier CDs sind B-Seiten, 12”-Mixe, rare Tracks und Coverversionen enthalten. Eine komplette CD ist dabei den Covers gewidmet, darunter ihre Version von Elton Johns „Rocket Man“ und „Candle In The Wind“ sowie „The Man I Love“ von George und Ira Gershwin.

Kooperation

Ebenfalls in diesem Set enthalten sind seltene Aufnahmen wie „Brazil“ aus dem gleichnamigen Sundtrack, „Lyra“ aus „The Golden Compass“, „Be Kind To My Mistakes“ aus dem Nicolas-Roeg-Film „Castaway“ sowie das bisher unveröffentlichte „Humming“.

Dazu gibt es offiziell auf der Website von Kate Bush drei Videos zu sehen, die damit zum ersten Mal seit ihrer ersten Ausstrahlung im Fernsehen veröffentlicht werden: „Rocket Man“, „Under The Ivy“ und „The Man I Love“.

Video: Kate Bush – „Rocket Man“

Die kompletten Tracklists von „The Other Sides“:

CD 1 – 12’’ Mix:

Running Up That Hill (A Deal With God) The Big Sky (Metereological Mix) Cloudbusting (The Organon Mix) Hounds Of Love (Alternative Mix) Experiment 1V (Extended Mix)

CD 2 – The Other Side 1:

Walk Straight Down The Middle You Want Alchemy Be Kind To My Mistakes Lyra Under The Ivy Experiment 1V Ne t’enfuis pas Un baiser d’enfant Burning Bridge Running Up That Hill (A Deal With God) 2012 Remix

CD 3 – The Other Side 2:

Home For Christmas One Last Look Around The House Before We Go……. I’m Still Waiting Warm And Soothing Show A Little Devotion Passing Through The Air Humming Ran Tan Waltz December Will Be Magic Wuthering Heights (Remix)

CD 4 – In Others’ Words:

Rocket Man Sexual Healing Mna Na Heireann My Lagan Love The Man I Love Brazil (Sam Lowry’s First Dream) The Handsome Cabin Boy Lord Of The Reedy River Candle In The Wind