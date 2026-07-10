J.K. Simmons hat Tom Holland nie getroffen – obwohl sie in zwei „Spider-Man“-Filmen zusammen zu sehen waren

J.K. Simmons und Tom Holland sind sich bei den Dreharbeiten zu „Spider-Man: Far From Home“ (2019) und „Spider-Man: No Way Home“ (2021) offenbar nie über den Weg gelaufen. Simmons, der in beiden Filmen J. Jonah Jameson spielt, sagt, er habe Holland, der den namensgebenden Spider-Man verkörpert, schlicht nie kennengelernt.

Simmons war diese Woche zu Gast im Podcast „Happy Sad Confused“, sprach über seine Karriere – und gab dabei zu, dass die Begegnung mit seinem Co-Star bis heute aussteht. „Ich habe Tom Holland nie getroffen“, sagte Simmons. „Ein toller Typ, soll er sein.“

Zum ersten Mal schlüpfte der Schauspieler in der Tobey-Maguire-Trilogie in die Rolle des Jameson, die mit Sam Raimis „Spider-Man“ aus dem Jahr 2002 ihren Anfang nahm. In „The Amazing Spider-Man“ (2012), dem Reboot mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, und dessen Fortsetzung war Simmons nicht dabei. Trotz gegenteiliger Gerüchte betonte er, dass ein Auftritt in diesen Filmen nie geplant gewesen sei.

Ein Cameo als Überraschung

„Die einzigen Gespräche, von denen ich wusste, waren die, auf die mich Leute im Internet aufmerksam gemacht haben“, bestätigte er. „Vielleicht das, vielleicht jenes.“ Er fügte hinzu, dass die Gelegenheit für einen Cameo in „Spider-Man: Far From Home“ für ihn „ein völliger Schock und eine sehr kurzfristige Entscheidung“ gewesen sei.

„Sie haben buchstäblich meinen Agenten angerufen, wir hatten am nächsten Tag ein Meeting, und ein, zwei Tage später stand ich schon in irgendeinem Büro vor der Kamera“, erinnerte er sich. „In dem Büro eines Produzenten auf dem Gelände. Weil es kein Set gab. Die waren mitten im Schnitt, als jemand sagte: ‚Was wäre, wenn wir hier einen kleinen JJJ reinschmuggeln?’“

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Simmons‘ neue Serie „The Westies“ startet dieses Wochenende; der Schauspieler spielt darin Gangsterboss Eamon Sweeney. Dass er in „Spider-Man: Brand New Day“ zu sehen sein wird, das am 29. Juli in die Kinos kommt und Holland erneut in der Hauptrolle zeigt, hat er bislang verneint. „Ich bin nicht dabei, Alter“, sagte Simmons gegenüber „ComicBook“. „Ich weiß nicht, wer im Internet beschlossen hat, dass das eine Tatsache ist – aber ich bin nicht drin.“