Spätstart bei WM-Eröffnungsfeier: ZDF redet sich mit Werbenot raus

Mit dem Zweiten sieht man besser? Das stimmt zumindest nicht für den Start der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA. Den verpatzte das ZDF am Donnerstag (11. Juni), in dem es geschlagene sieben Minuten später bei der Eröffnungsfeier zuschaltete und so Auftritte von Stars wie Danny Ocean und Lila Downs unter den Tisch fallen ließ. Auch Andrea Bocelli und Sängerin Ejae waren nicht zu hören.

Als sich ZDF-Moderator Oliver Schmidt meldete, der später auch die Partie Mexiko gegen Südafrika begleitete, tat er fast so, als wäre der Sender pünktlich eingestiegen. „Buen dia aus dem Azteken-Stadion, der Kathedrale des mexikanischen Fußballs. Es ist ein Rummelplatz lateinamerikanischer Rhythmen. Es ist ausgelassen, es ist wunderbar und wir sehen Belinda und die Los Ángeles Azules.“

Während die komplette Feier bei Streamer MagentaTV zu sehen war, gab es im ZDF nur Werbung zu sehen. Minuten zuvor war noch Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich als Experte im Sportstudio begrüßt worden, dann kam ein endlos langer Werbeblock. Immerhin rechtzeitig zur Performance von Shakira und Burna Boy (mit ihrem WM-Song „Dai Dai“) ging es dann doch noch auf Sendung.

Erklärung des ZDF zur WM-Eröffnungsfeier

Inzwischen hat das ZDF reagiert und eine Erklärung für den Spätstart geliefert. Die mutet, freundlich gesagt, kurios und auch etwas patzig an. „Das ZDF hat Verständnis für die Kritik, dass während der ersten Minuten der Eröffnungsfeier ein Werbeblock übertragen wurde. Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten“, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Das klingt fast so, als würde man hier sagen: Wenn ihr, liebe Zuschauer, mehr Gebühren zahlen würdet, müssten wir keine Werbung zeigen und ihr hättet die komplette Show sehen können.

Das ZDF verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass man von Montag bis Samstag täglich bis 20 Uhr 20 Minuten Werbung ausstrahlen dürfe. Der letzte Werbeblock sei am Donnerstag gegen 19:44 Uhr gelaufen. Von einem Werbezwang steht allerdings nichts im Rundfunkstaatsvertrag.

Bleibt die vom ZDF unbeantwortet gebliebene Frage, warum man den Werbeblock nicht zu einer anderen Uhrzeit gelegt hat, als die Gefahr nicht bestand, einen Teil der Eröffnungsfeier abzuschneiden.