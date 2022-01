Katze mit auffälligem Schnurrbart sieht aus wie Freddie Mercury

Foto: Getty Images, Steve Wood. All rights reserved.

Freddie Mercury starb am 24. November 1991 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung. Der Sänger war bekannt für seine ausgefallenen Bühnenauftritte und seinen Schnurrbart.

Mostaccioli hat Instagram in Aufruhr versetzt – weil sie nach Ansicht von Queen-Fans wie Freddie Mercury aussehe. Die einjährige kalifornische Katze, die im August 2020 von ihrer neuen Besitzerin Nathalie kurz nach der Geburt aufgefunden und großgezogen wurde, gibt es hier in Bildern zu sehen.

Nach diesem holprigen Start ins Leben ist Mostaccioli also zu einem beliebten Haustier herangewachsen. Der Schnauzer ähnelt dem des 1991 verstorbenen Sängers, der selbst ein großer Katzenfan war und seinem Lieblingstier ein Lied widmete, tatsächlich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 🌸 Mostaccioli 🌸 Izanami 🌸 (@izanami.and.mostaccioli)

Besitzerin Nathalie hatte die Katze und ihre drei Brüder nur einen Tag nach ihrer Geburt gefunden und die unterernährten Kätzchen wieder aufgepeppelt. Während ihre Geschwister mittlerweile von anderen Familien adoptiert worden sind, konnte sich die Kalifornierin von Mostaccioli nur schwer trennen und behielt die Katze, die mittlerweile fast eineinhalb Jahre alt ist, bei sich.

Mostacciolis Schnurrbart sei anfangs aber nicht so auffällig gewesen, erklärt die Besitzerin. Erst später sei der Bart in seine beeindruckende Form gewachsen. Ihre Fans in den Sozialen Medien lieben ihr außergewöhnliches Aussehen jedenfalls. Auf den Kommentar einer Userin, die Katze sehe auf Bilder immer sehr umbeeindruckt aus, antwortet Nathalie, Mostaccioli habe ein ‚resting cat face‘, sei ansonsten aber immer super süß.

Ähnlichkeit mit Freddie Mercury oder Schauspieler Groucho Marx

„Ich liebe den Schnurrbart“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Wenn Freddie Mercury eine Katze wäre …“. Viele ihrer Fans stimmen dem zu und bestätigen die gravierende Ähnlichkeit zum Queen-Frontmann, der aufgrund einer AIDS-Erkrankung 1991 verstorben war. Andere Fans sehen dagegen eher eine Ähnlichkeit zu dem Comedian und Schauspieler Julius Henry ‚Groucho‘ Marx, der zusätzlich zum markanten Bart auch sehr buschige Augenbrauen hatte.