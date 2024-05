Hollywood-Stars, die neben ihrer Schauspielkarriere auch Musik machen, gibt es freilich viele. Wir denken da an Johnny Depp, der seinen Gitarrenstil offenbar an den Gestus und Habitus seiner Rolle des Captain Jack Sparrow angelehnt hat. Oder an Steven Seagal, der sich zumindest selbst nicht nur als Martial-Arts-, sondern auch als Gitarrenlegende sieht. Oder Bradley Cooper, Kiefer Sutherland, Zooey Deschanel, die Reihe lässt sich fortsetzen.

Meistens bleiben die Schauspieler und Schauspielerinnen auch in ihrer musikalischen Rolle im Zentrum des Schweinwerferlichts. Ungewöhnlicher ist es aber, wenn die Stars sich für den Bass als Instrument entscheiden – der ist Fundament, Backbone und Grundbedingung in jeder Band, aber in der Regel eben nicht das Instrument für Rampensäue.

Es gibt sie aber – die A-Lister (und B-und C-Lister), die sich dem Viersaiter (wahlweise natürlich auch Fünf- und Nochmehrsaiter) widmen. Hier sind sechs Hollywoodstars, die leidenschaftliche Bassisten sind.

So sah Keanu 1999 bei einem Auftritt auf dem Glastonbury Festival aus Fred Duval – FilmMagic 1 Keanu Reeves Irgendwie passt der Bass als Instrument ja zu Keanu Reeves. Beide sind grundsolide, die eigentlichen Stars des Ensembles, die sich aber nie zu sehr in den Vordergrund drängen. Musikalisch ist der Mann, der John Wick, Neo aus der Matrix und viele andere ikonische Rollen verkörperte, im Indie und Alternative Rock zu Hause. 1991 gründete er Dogstar, die bis 2002 aktiv waren und seit 2020 wieder zurück sind. Reeves, das merkt man in Interviews, hat großen Spaß am Bassspielen – und ist dann, wenn’s mal auf die Bühne geht, auch wirklich nur der Bassist, wenn auch der sehr, sehr bekannte Bassist. Was er spielt? Meist einen Fender Precision. Classic guy!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jason Momoa mag Vintage-Bässe VALERIE MACON – AFP via Getty Images 2 Jason Momoa „Aquaman“ mag nicht nur tiefe Gewässer, sondern auch tiefe Töne. Ähnlich mitreißend wie die Begeisterung von Keanu Reeves ist auch der Enthusiasmus, den Jason Momoa an den Tag legt, wenn es um Bässe (und Gitarren) geht. Wie bei Gitarren liebt Momoa auch bei Bässen Vintage-Instrumente und ist oft mit alten oder auf alt getrimmten Fender-Bässen zu sehen. Ein großer Einfluss für Momoa ist neben Primus-Chef Les Claypool die Musik von Metallica – so waren die Cliff-Burton-Basslinien von ‚Anesthesia (Pulling Teeth)‘ das Erste, was er als Jugendlicher auf dem Instrument lernte, wie er einmal erzählte. Momoa mag es aber auch funky, wie ein Video beweist, in dem er sich ein paar Flea-Basslines vorknöpft.