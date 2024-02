Hollywood-Star Gary Sinise beklagt den Tod seines Sohnes McCanna Anthony „Mac“ Sinise. Der Musiker starb am 5. Januar nach einem langen Kampf mit einem seltenen Wirbelsäulenkrebs namens Chordom. Er wurde nur 33 Jahre alt.

Der Schauspieler, bekannt für seine Rollen Rollen in „Apollo 13“, „The Green Mile“ und in der Serie „CSI: NY“, teilte die Nachricht vom Tod seines Sohnes am Dienstag (27. Februar) auf Instagram und auf der Website seiner Stiftung mit.

„In der Woche, in der sein Album [„Resurrection & Revival“] gepresst wurde, verlor Mac seinen Kampf gegen den Krebs“, begann Sinise sein emotionales Statement. „Er starb am 5. Januar 2024 um 15:25 Uhr und wurde am 23. Januar zur Ruhe gebettet. Wie jede Familie, die einen solchen Verlust erleidet, sind wir untröstlich und haben uns so gut es geht um ihn gekümmert. Als Eltern ist es so schwer, ein Kind zu verlieren. Meine Gedanken sind bei allen, die einen ähnlichen Verlust erlitten und einen geliebten Menschen verloren haben. Wir haben es alle auf irgendeine Weise erlebt. … Ich bin so gesegnet, glücklich und stolz, sein Vater zu sein.“

Im August 2018 wurde bei „Mac“ ein Chordom diagnostiziert (eine seltene Krebsform, bei der Tumore langsam, aber sehr destruktiv wachsen), nur zwei Monate nachdem bei Gary Sineses Frau Moira Brustkrebs im dritten Stadium festgestellt wurde. Nach monatelanger Behandlung schaffte es Moira den Krebs zu besiegen. Aber selbst nach mehreren Operationen breitete sich der Krebs seines Sohnes weiter aus.

Der Mime, vom Publikum auch gefeiert für seine berührende Performance in „Forrest Gump“ an der Seite von Tom Hanks, teilte in der Vergangenheit bereits mehrfach Details über den schweren Kampf seines Sohnes mit der Erkrankung. Bis Ende 2019 schaffte er es noch, am Alltagsleben teilzunehmen, doch nach einer dritten Operation im November 2019 war er schwer beeinträchtigt, so Sinise. Musik war „Macs“ Leben. Er spielte zahlreiche Instrumente und war Schlagzeuger der Lt. Dan Band, der Gruppe seines Vaters.