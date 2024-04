Johnny Depp sei der „schlechteste Gitarrist“, den Tom Zutaut je gesehen hat

Musikproduzent Tom Zutaut nahm in den 80er-Jahren Guns N‘ Roses und Mötley Crüe unter Vertrag. In einem Interview hat der Manager nun von seinem Job und den Künstler:innen erzählt, die er über die Jahren entdeckt hat. Johnny Depp sei vor seiner Schauspiel-Karriere gleich zweimal für ein Vorsprechen bei ihm gewesen, sagte er im Podcast X5 . Tom Zutaut hörte sich den jungen Depp an der Gitarre an und teilte Depps Manager daraufhin mit, dass aus ihm, seiner Prognose nach, kein Musiker werden würde.

Er wäre der „schlechteste Gitarrist den er je gesehen hat“, aber sein Charisma wäre außergewöhnlich. Zutaut empfahl dem Manager einen Agent zu engagieren und Depp in der Film und -Fernsehbranche bekannt zu machen. Der Junge sei ein Star und habe es drauf, nur nicht als Teil einer Rockband, habe er hinzugefügt.

Auch die Vorsprechen bei allen anderen bekannten Plattenlabels blieben erfolglos, wie der Manager Zutaut damals in einem Anruf erzählte.

Zutaut gab den entscheidenden Tip

Einige Monate später erhielt der Musikproduzent einen erneuten Anruf, in dem er von Depps Rolle in der Fernsehserie „21 Jump Street“ erfuhr. Als „Tom Hansen“ wurde Johnny Depp in der Serie Ende der 80er-Jahre in Hollywood berühmt. Mit seiner Hauptrolle als Captain Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“ wurde er zum Weltstar.

2015 gründet er gemeinsam mit Alice Cooper die Band Hollywood Vampires, zu der auch Joe Perry, sowie Tommy Henriksen, langjähriger Freund von Alice Cooper, zählen. Depp ist der Sänger und Gitarrist bei Hollywood Vampires. Bei ihrer Welttournee 2023 spielte die Band unter anderem in der Zitadelle in Berlin.

Zuletzt stand der 60-Jährige wegen des unrühmlichen Gerichtsprozesses mit Amber Heard in den Schlagzeilen – und als neuer Buddy von Saudi-Arabien-Prinz MBS.