Will Smith hostet Hip-Hop-Podcast „Class of ’88“

US-Schauspieler und -Rapper Will Smith übernimmt die Moderation für den bevorstehenden Hip-Hop-Podcast „Class of ’88“. Der Podcast wird acht Folgen umfassen und ab dem 26. Oktober über Audible und Amazon Music erhältlich sein. Smiths Gäste werden einige der wichtigsten Figuren des Hip-Hop-Genres sein, darunter Chuck D. (Public Enemy), Queen Latifah, Darryl McDaniels (Run-D.M.C.), Salt-N-Pepa, Rakim und DJ Jazzy Jeff, Smiths Partner in dem Duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

Der Podcast wird anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Genres veröffentlicht. „Hip-Hop ist seit über vier Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil meines Lebens“, teilte Smith gegenüber „Billboard“ mit. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus erster Hand mit denen einiger der größten Hip-Hop-Legenden zu teilen, während wir uns mit den Ursprüngen eines der einflussreichsten Musikgenres der Geschichte beschäftigen.“

1988 schrieb Hip-Hop-Geschichte

Der Jahrgang ’88 ist ein wichtiger Teil der Hip-Hop-Geschichte. Es war die Geburtsstunde von DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, deren erster Song den ersten Grammy für das Genre gewann, sowie zahlreicher wichtiger Platten wie IT TAKES A NATION OF MILLIONS TO HOLD US BACK von Public Enemy, FOLLOW THE LEADER von Eric B. & Rakim und TOUGHER THAN LEATHER von Run-D.M.C.