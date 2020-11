Eine Untersuchung zeigt, dass die Google-Suche nach Mick Jagger zahlreiche Risiken birgt

Fast 32 Millionen Ergebnisse präsentiert die Google-Suche für „Mick Jagger“. Doch dabei handelt es sich keineswegs nur um harmlose Treffer, wie eine neue Untersuchung zeigt. Demnach ist Mick Jagger bei den „gefährlichsten“ Promi-Namen in der Online-Suche ganz vorne mit dabei. Mick Jagger unter den Top 5 der gefährlichsten Promi-Suchbegriffe Die Cyber-Sicherheitsfirma McAfee hat überprüft, welche Suchbegriffe in Großbritannien die riskantesten sind. So kam heraus, bei der Suche nach welchen Prominenten die Internetnutzer*innen am ehesten Gefahr laufen, sich (bzw. ihrem Gerät) Malware oder Viren einzufangen. Das Ergebnis: Mick Jagger ist in der Liste vorne mit dabei. Die ersten vier Plätze belegten…