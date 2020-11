Das ursprünglich 1991 veröffentlichte Album erscheint in einer Neuauflage als Super-Deluxe-Box.

Am 15 Dezember 1988 spielten Keith Richards und seine Band The X-Pensive Winos ein Konzert im Hollywood Palladium. Ab 13. November wird dieser gefeierte Gig zum ersten Mal als Box-Set in limitierter Auflage erhältlich sein. Daneben wird der Auftritt auch als neu remasterte CD, remasterte Doppel-LP und digital verfügbar gemacht. Keith Richards And The X-Pensive Winos spielten an diesem Abend sowohl Titel von Richrds Soloalbum „Talk Is Cheap“ („Take It So Hard“, „Make No Mistake“ oder „Rockawhile“), aber auch Stones-Klassiker wie „Happy“, „Time Is On My Side“ oder „Too Rude“. Drei unveröffentlichte Songs Exklusiv im Box-Set und in den digitalen…