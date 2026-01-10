Kendall Jenner: Klartext zu ihrer Sexualität

Kendall Jenner ist sich der Spekulationen bewusst, die in weniger tiefen Ecken des Internets kursieren. Dort glauben manche Menschen, das Model sei heimlich schon lange lesbisch. In einem neuen Interview im Podcast „In Your Dreams“ nahm Jenner Stellung zu den Gerüchten.

Sie stellte klar, dass sie nicht Teil der LGBTQ-Community ist. Aber offen damit umgehen würde, wenn es so wäre.

„Wissen Sie, was mich wirklich stört? Wie gemein die Leute darüber sind“, sagte Jenner im Podcast. „Es ist nicht so, dass man mit offenen Armen sagt: ‚Hey, falls du es wärst, komm gern dazu.‘ Es ist nicht freundlich. Und es ist sehr gemein. Es ist eher so: ‚Was zur Hölle machst du da?‘“

Offenheit statt Verstecken

Jenner erklärte, dass sie zwar wisse, dass ein Coming-out „keine einfache Sache“ sei, sie aber überzeugt sei, dass sie längst offen darüber sprechen würde, wenn sie sich als Teil der LGBTQ-Community sehen würde. „Wenn ich mich selbst kenne, denke ich, dass ich an diesem Punkt meines Lebens bereits geoutet wäre, wenn es so wäre“, sagte sie. „Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, dass ich – so wie ich bin und so, wie ich mein Leben leben möchte – damit kein Problem hätte.“

Weiter stellte Jenner klar, dass sie „Stand heute“ nicht lesbisch sei, betonte jedoch zugleich, dass sie „keine Türen für Erfahrungen im Leben“ verschließen wolle, die in der Zukunft auf sie zukommen könnten.

Kritik an Gerüchten und Business-Mythen

„Ich glaube, es gibt diese ganze Erzählung, dass ich etwas verheimliche“, sagte Jenner. „Ich habe wirklich krasse Dinge gesehen wie: ‚Das wäre schlecht fürs Geschäft‘, und ich denke mir: ‚Was? Wie denn?‘ Ich verstehe das nicht.“

Während die Gerüchte über ihre angebliche Homosexualität keinerlei Grundlage haben, war Jenner in den vergangenen Jahren mit mehreren prominenten Persönlichkeiten liiert. Sie datete unter anderem Harry Styles, A$AP Rocky und Ben Simmons. Zuletzt fand sie wieder zu Devin Booker zurück, mit dem sie von 2020 bis 2022 zusammen war. Außerdem war sie 2023 und 2024 mit Bad Bunny liiert.

Eine bewusste Pause vom Dating

Über ihre Entscheidung, das Dating zeitweise zurückzufahren, sagte Jenner im Podcast: „Als ich 29 wurde, habe ich eine kleine Verpflichtung mir selbst gegenüber eingegangen. Ich dachte: ‚Ich werde nichts ablehnen und für alles offen bleiben, was sich für mich richtig anfühlt.‘ Aber ich wollte wirklich ein ‚Ich-Jahr‘ haben, in dem ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle.“