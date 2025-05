Kayne West: Hat er hier sein Coming-out als schwul?

In den gut 20 Jahren seit seinem HipHop-Geniestreich „The College Dropout“ hat Kayne West eine atemberaubende Achterbahnfahrt seiner Karriere hingelegt. Das geflügelte Wort von „Genie und Wahnsinn“ erreichte hier größtmögliche Ausschläge.

2005 wurde „Ye“, wie er sich zwischenzeitlich nannte, vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen. 2019 erschien über ihn das Biopic „Unraveling the Madness of Kanye West“. In dieser Zeit erklärte er auch, dass er an einer bipolaren Störung leiden würde. Es folgten antisemitische Ausfälle und Hakenkreuz-Posen.

Einer, der frei dreht. Eine Tendenz, die steil nach unten zeigt.

Im Video ist West komplett in Schwarz gehüllt, mit geheimnisvoller Gesichtsmaske

Aktueller Move: In einem über Social Media verbreiteten Livestream scheint er sein Coming-out als schwuler Mann zu feiern. Im Video ist West komplett in Schwarz gehüllt, mit geheimnisvoller Gesichtsmaske.

Anfangs bekommt Ex-Frau Kim Kardashian eine schroffe Breitseite, wegen des Sorgerechts für die vier gemeinsamen Kinder. Die Ehe des Super-VIP-Paares dauerte neun Jahre.

Nah am Tourette-Syndrom poltert West irgendwas mit „Fuck“ und nochmals „Fucker“ los: „Ich werde diese Kinder holen, Bruder. Ich spreche mit den Anwälten. Es kommt der Punkt, an dem ich nicht den Verstand verliere, an dem ich mich daran gewöhnen muss, meine Kinder nicht zu sehen.“

Sein Gepolter und die weniger tolle Aufnahmequalität machen seine Tirade schwer verständlich. Diese geht etwa so weiter:

„Ich bin der Chef. Ich bin nicht hier, um verehrt zu werden. Als Anführer sage ich: Wie soll ich euch alle anführen, wenn ich meine Kinder nicht bei mir habe.“

„Ich bin schwul. Ich bin für mein Vermächtnis verantwortlich und ich bin schwul. Ich bin für mein Erbe verantwortlich.“

Dann wird es wirr: „Ich bin schwul. Ich bin für mein Vermächtnis verantwortlich und ich bin schwul. Ich bin für mein Erbe verantwortlich“.

Da seine Frau Bianca Censori wie gewohnt halbnackt durch das Studio-Setting läuft, könnte das Ganze auch eine neue Inszenierung der Berliner Volksbühne sein. Censori trägt einen knappen, durchsichtigen Body, zieht eine schwarze Perücke über ihre Kurzhaarfrisur und stiefelt in High Heels an Masken-West vorbei.

Auf West-Fan-Foren streiten sich User nun, ob dieser wirklich „I’m gay“ oder „I’m Ye“ gesagt hat.

Laut US-Boulavardmedien sollen sich West und Censori seit April in der Nobel-Therapie-Klinikkette „The Balance“ befinden, die in ihren spanischen Standorten in Marbella und auf Mallorca auch Spezialbehandlungen anbietet: „Eine transformative Reise der Heilung und Genesung in der unvergleichlichen Ruhe und Privatsphäre einer Superyacht.“