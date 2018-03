Kettcar kündigen weitere Konzerte für 2018 an

Nachdem die Arctic Monkeys bereits Anfang des Jahres zahlreiche Festival-Auftritte bestätigt haben (darunter auch beim Hurricane/Southside), kommt nun der Nachschlag. Die britische Band um Sänger Alex Turner geht in diesem Jahr auf Europa-Tour und spielt dabei - neben den Festival-Konzerten - sechs Solo-Shows. Ein Drittel davon findet in Deutschland statt. Wie die Gruppe am Sonntag in den sozialen Netzwerken öffentlich machte, treten sie am 22. Mai 2018 in der Columbiahalle in Berlin auf und am 26. Juni 2018 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Arctic Monkeys: Neue Platte in Arbeit Neue Musik wird der Arctic Monkeys wird es mit…