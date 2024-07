Erst im Januar 2023 wurde Kevin Spacey von dem Nationalen Filmmuseum im norditalienischen Turin für sein Lebenswerk geehrt, nun soll der Schauspieler eine weitere Auszeichnung bei den Nation Award in Taormina auf Sizilien erhalten. Obwohl der 64-Jährige in den vergangenen Jahren mehrfach der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde und derzeit noch ein Zivilprozess in Großbritannien führt, seien die Organisatoren der Meinung, dass Spacey „die Chance“ verdient habe, „seine Karriere zurückzubekommen“.

Spacey wird bei Preisverleihung anwesend sein

Am 21. Juli 2024 wird Kevin Spacey bei der Veranstaltung in dem antiken Theater von Taormina für sein Lebenswerk geehrt werden. Der Mime soll bei den Nation Awards auch anwesend sein und persönlich den Preis entgegennehmen.

Die Organisatoren des Preises, Michel Curatolo und Marco Fallanca, erklärten dazu via Pressemitteilung: „Kevin Spacey ist ein zeitloses Monument der Film- und Theatergeschichte, das zweifellos die Chance verdient, seine Karriere wieder aufleben zu lassen“. Laut Berichten von „Deadline“ soll einer der Organisatoren, Marco Fallanca, ebenfalls bei Spaceys Prämierung 2023 in Turin beteiligt gewesen sein.

Ehrung trotz Zivilprozess

Spacey erhält die Trophäe für sein Lebenswerk während er sich in Großbritannien noch in einem Zivilprozess befindet. Der Kläger dort behauptet von Spacey sexuell belästigt worden zu sein. Dies sind nicht die ersten Anschuldigungen gegen den US-Schauspieler. Bereits in der Vergangenheit musste er sich bei Prozessen in den USA und Großbritannien stellen, in denen er ebenfalls wegen sexueller Belästigung angeklagt war. In den vorherigen Gerichtsverfahren wurde Spacey allerdings für nicht schuldig befunden. 2024 folgte zudem die Veröffentlichung der Dokumentation „Spacey Unmasked“, in der insgesamt zehn Männern dem „American Beauty“-Darsteller sexuelles Fehlverhalten vorwerfen. Kevin Spacey streitet weiterhin alle Anschuldigungen ab.

Geldsorgen im großen Stil

Zwar wurde der Schauspieler wegen den Vorwürfe unter anderem aus der finalen Staffel der Drama-Serie „House of Cards“ geworfen, doch konnte er ebenfalls neue Rollen wie im Thriller „Peter Five Eight“ ergattern. Dennoch erklärte Spacey in einem Interview mit Piers Morgan, dass ihn die Anwaltskosten für die Prozesse sein ganzes Geld gekostet hätten. „Mein Haus wird versteigert“, sagte Kevin Spacey im Gespräch zu Morgan – zum 13. Juni sollte er damit obdachlos sein. Ob er mit dem neuen italienischen Preis neben Prestige auch noch einen Geldgewinn einfährt, ist unklar.