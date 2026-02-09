Kid Rock: Schlechtes Lip-Syncing bei TPUSA-Anti-Halftime-Show

Die von Turning Point USA veranstaltete alternative Super-Bowl-Halftime-Show lieferte genau das, was sie versprach. Eine überladene, von Pyrotechnik dominierte Interpretation dessen, wie sich Rechte ein „echtes amerikanisches“ Event vorstellen.

Die „All-American Halftime Show“ – mit dem MAGA-Liebling Kid Rock und einem Ensemble weniger bekannter konservativer Musiker (sowie einer vampirisch anmutenden Cellistin) – lief parallel zur offiziellen Super-Bowl-Halftime-Show, die vom puerto-ricanischen Künstler Bad Bunny angeführt wurde. Der Hauptstream auf dem YouTube-Kanal von Turning Point USA erreichte insgesamt rund 16 Millionen Aufrufe, mit etwa fünf Millionen gleichzeitigen Zuschauern auf dem Höhepunkt.

Das ist bemerkenswert. Einfach, weil der ursprünglich geplante Plattform-Host, Elon Musks X, kurz vor dem Spiel laut einem Post wegen „Lizenzproblemen“ ausfiel. Diese Zahl dürfte steigen, wenn weitere Streams auf Websites wie „The Daily Wire“ einbezogen werden. Sie wird aber voraussichtlich dennoch deutlich hinter der offiziellen Halftime-Show zurückbleiben, die im vergangenen Jahr einen Rekord von 133,5 Millionen Zuschauern erzielte.

Gitarren, Americana und christlicher Lobpreis

Die All-American Halftime Show setzte stark auf Gitarren, Americana und christlichen Lobpreis. Sie wurde von Ehrungen für Charlie Kirk eingerahmt, den Gründer von Turning Point USA, der im September ermordet wurde. Im Kern war die gesamte Veranstaltung im Wesentlichen ein wütender Wutanfall über die Aufwertung eines lateinamerikanischen, spanischsprachigen, einwanderungsfreundlichen Künstlers – von dem viele Konservative annahmen, er sei kein US-Bürger – auf eine der größten Bühnen des Landes. Die „In Amerika sprechen wir Englisch“-Halftime-Show, wenn man so will.

Kid Rock – als Hauptact des Events angekündigt – spielte am Ende des 30-minütigen Sets insgesamt gerade einmal zwei Songs, von denen einer nicht einmal sein eigener war. „Bawitdaba“, das deutlich nicht mit seinem Lip-Syncing übereinstimmte, sowie eine akustische Coverversion von Cody Johnsons „Til You Can’t“, die er unter seinem bürgerlichen Namen Robert Ritchie vortrug.

Die Supporting Acts tragen das Event

In Wirklichkeit waren es die unter Kid Rock angekündigten Künstler, die den Großteil der Veranstaltung trugen. Country-Rock-Sänger Brantley Gilbert spielte seine Single „Real American“. Eine Hymne auf die „Helden im Ausland und die Helden, die zu Hause alles zusammenhalten“. Country-Sänger Lee Brice präsentierte seinen neuen Song „Country Nowadays“, in dem er beklagt, dass er seiner eigenen Tochter nicht mehr sagen könne, „dass kleine Jungen keine kleinen Mädchen sind“, in dieser „cancel-your-ass-Welt“.

„American Idol“-Durchstarterin und Country-Künstlerin Gabby Barrett spielte ihre preisgekrönten Songs „The Good Ones“ und „I Hope“, eine Ich-hoffe-du-leidest-so-wie-ich-Powerballade über einen Mann, der ganz sicher längst weitergezogen ist. Ironischerweise enthält eine Bonusaufnahme des Songs Charlie Puth, der bei genau dem Super Bowl, gegen den das Event protestierte, die Nationalhymne sang.

Reaktionen auf Bad Bunnys Auftritt

Trotz der Pose und der Gegenprogrammierung durch seine Kritiker wurde Bad Bunnys Auftritt – der die Verbindungen zwischen allen Nationen des amerikanischen Kontinents hervorhob – von nahezu allen positiv aufgenommen, die nicht schon im Vorfeld beschlossen hatten, ihn abzulehnen. Wie die Grammy-prämierte Country-Künstlerin Kacey Musgraves ihren Fans auf X mitteilte, habe Benito eine Show abgeliefert, die sie „stolzer auf Amerika gemacht hat als alles, was Kid Rock jemals getan hat“.