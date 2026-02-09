„Once Upon a Time in Hollywood“-Fortsetzung: Trailer feiert Premiere beim Super Bowl LX

Quentin Tarantino führt bei „The Adventures of Cliff Booth“ nicht selbst Regie. Doch der neue Trailer macht deutlich, dass der kommende Netflix-Film viele seiner stilistischen Markenzeichen trägt.

Rückkehr nach Hollywood der Siebziger

In einem überraschend veröffentlichten Clip, der während des Super Bowl LV am Sonntagabend gezeigt wurde, ist der titelgebende Stuntman Cliff Booth zu sehen, erneut gespielt von Brad Pitt, wie er durch das Los Angeles der 1970er-Jahre streift. Der Trailer beginnt mit einer Szene, in der Booth über die Ereignisse des ersten Films spricht. „Ich besitze nicht viele Talente“, sagt er. „Aber ich weiß, dass man sich nicht in den Weg einer guten Geschichte stellt.“

Der Film, dessen Drehbuch von Quentin Tarantino stammt und der von David Fincher inszeniert wird, spielt mehrere Jahre nach Booths Begegnung mit Charles Manson und dessen sogenannter „Family“ im Jahr 1969. Ein eingeblendetes Billboard für den Film „Looking for Mr. Goodbar“ deutet darauf hin, dass die Handlung im Jahr 1976 oder 1977 angesiedelt ist.

Bekannte Gesichter, neue Richtung

Über den Film ist bislang nicht viel bekannt, und auch der Trailer liefert nur begrenzt neue Informationen. Fest steht jedoch, dass Scott Caan, Elizabeth Debicki und Yahya Abdul-Mateen II zum Cast gehören werden. Leonardo DiCaprio, der im Originalfilm an der Seite von Pitt spielte, ist diesmal nicht dabei.

Dennoch vermittelt der Trailer einen ersten Eindruck eines rauen Rückblicks und einer Liebeserklärung an eine verlorene Ära Hollywoods, die stilistisch und atmosphärisch an Tarantinos Filmwelt anknüpft.

Der Trailer setzt weniger auf Handlung als auf Tonfall: lakonische Dialoge, lakonische Gewaltandrohung und detailverliebte Zeitkolorierung. Cliff Booth erscheint älter, abgeklärter, aber weiterhin als Beobachter am Rand der Industrie. Ein Charakter, der Hollywood kommentiert, ohne Teil davon zu sein.