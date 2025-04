Tickets: Kid Rock und Trump wollen gegen Schwarzmarkt vorgehen

In Trumps Signal-Skandal bleibt das Wichtigste unerwähnt

Trump-Liste: So absurd sollen Einwanderer als Gangmitglieder identifiziert werden

Trump will die Welt davon überzeugen, dass der Klimawandel eine gute Sache ist

Donald Trump unterzeichnete am Montag eine Durchführungsverordnung, die sich gegen Schwarzhändler von Eintrittskarten und „gewinnorientierte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Ticketbranche“ richtet.

In der Verordnung werden Schwarzhändler dafür verurteilt, dass sie „Bots und andere unfaire Mittel einsetzen, um große Mengen an Eintrittskarten zum Nennwert zu erwerben“. Und diese auf dem Sekundärmarkt mit „einem enormen Aufschlag weiterzuverkaufen, wodurch die Verbraucher übervorteilt werden“.

Als der Trump den Erlass unterzeichnete, wurde er von Kid Rock in Washington, D.C., begleitet. „Jeder, der in den letzten zehn, vielleicht 20 Jahren ein Konzertticket gekauft hat, weiß, dass es ein Rätsel ist, egal welche politische Einstellung man hat“, sagte Rock aus dem Oval Office.

Kampf gegen die Bots

„Man kauft eine Karte für 100 Dollar. Und wenn man zur Kasse geht, kostet sie 170 Dollar. Aber noch wichtiger ist, dass diese Bots …. Sie kommen herein und holen sich alle guten Karten für Ihre Lieblingsshows, zu denen Sie gehen wollen. Dann werden sie sofort mit einem Aufschlag von manchmal 500 Prozent neu angeboten. Die Künstler sehen von diesem Geld nichts.“ Rock fügte hinzu: „Ich würde es begrüßen, wenn es irgendwann eine Gesetzgebung gäbe, die den Wiederverkauf von Tickets tatsächlich deckelt.“

Gemäß der Anordnung muss die Federal Trade Commission (FTC) mit der US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi zusammenarbeiten. Um sicherzustellen, dass Ticket-Wiederverkäufer die Wettbewerbsgesetze einhalten; Bondi und Finanzminister Scott Bessent sollen nun auch sicherstellen, dass die Schwarzhändler die IRS-Vorschriften einhalten. Es setzt auch das Gesetz „Better Online Ticket Sales (BOTS)“ durch, um zu verhindern, dass Schwarzhändler Computerprogramme verwenden, um verfügbare Ticketbestände automatisch zu kaufen. Damit sie zu unfair hohen Preisen weiterverkauft werden können.

Das Weiße Haus behauptete, dass einige Berichte zeigen, dass Fans beim Kauf von Schwarzhändlern bis zum 70-fachen des Nennwerts der Tickets zahlen. Wobei der Gewinn nicht an die Künstler geht.

Live Nation meldet sich

Live Nation veröffentlichte eine Erklärung. „Schwarzhändler und Bots verhindern, dass Fans Tickets zu den von den Künstlern festgelegten Preisen erhalten. Und wir danken Präsident Trump dafür, dass er sich direkt mit ihnen befasst. Wir unterstützen alle sinnvollen Reformen im Bereich des Wiederverkaufs. Einschließlich einer stärkeren Durchsetzung des BOTS-Gesetzes, Obergrenzen für Wiederverkaufspreise und vieles mehr.“

Die Live-Unterhaltungsindustrie ist in den letzten Jahren unter die Lupe genommen worden, nachdem Ticketmaster während des Vorverkaufs für Taylor Swifts Eras-Tour pleiteging. Was zu astronomischen Ticketpreisen auf dem Wiederverkaufsmarkt führte.

Im Jahr 2022 verabschiedete der Staat New York ein Gesetz zum Schutz der Verbraucher vor unfairen Preisen. Doch Rolling Stone berichtete, dass die Einhaltung zu diesem Zeitpunkt gering war . Im Januar 2023 hielt die Senatorin von Minnesota, Amy Klobuchar, eine Anhörung des Justizausschusses des Senats ab. Um Beschwerden von Swifties, Fans von Bruce Springsteen und anderen zu hören, die Schwierigkeiten hatten, Tickets zu fairen Preisen zu kaufen.

Angebliches Monopol

In diesem Jahr versuchte Live Nation, den Wiederverkäufern zuvorzukommen, indem es auf ein „Gesetz für faires Ticketing“ drängte. Doch im vergangenen Jahr reichte das Justizministerium eine Klage ein , um das angebliche Monopol des Konzertveranstalters Live Nation und Ticketmasters auf die Tourneeindustrie aufzubrechen. Was die Angelegenheit verkomplizierte. (Live Nation wies die Vorwürfe zurück.)

„Dies ist ein großer Sieg für Konzertbesucher. Für Sportfans. Für Menschen, die wirklich eine Veränderung wollen“, sagte Klobuchar damals in einem Interview mit dem Rolling Stone über die Klage. „Ich hoffe also, dass das Problem so schnell wie möglich gelöst wird.“

Obwohl Live Nation und Ticketmaster, die laut Reuters einen Marktanteil von 70 Prozent im Ticketing-Bereich haben, die Abweisung der Klage des Justizministeriums anstrebten, entschied ein Richter Anfang des Monats , dass sie weitergeführt werden sollte. Die Führung von Live Nation war zuvor „zuversichtlich“, dass die Trump-Administration sich in der Klage auf ihre Seite stellen würde.