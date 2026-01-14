Kiefer Sutherland: Festnahme nach Angriff auf einen Ride-Share-Fahrer

Kiefer Sutherland wurde am Montagmorgen nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung mit einem Ride-Share-Fahrer festgenommen, wie das Los Angeles Police Department mitteilte.

NBC4 berichtete, dass Beamte auf einen Funkspruch reagierten, der Sutherland und einen Ride-Share-Fahrer im Raum Hollywood betraf. Demnach wird dem 59-jährigen Schauspieler vorgeworfen, den Fahrer nach dem Einsteigen in das Fahrzeug angegriffen zu haben.

Laut LAPD wurde Sutherland wegen des Verdachts auf schwere kriminelle Drohungen festgenommen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass er gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen wurde. Ein erster Gerichtstermin ist für den 2. Februar angesetzt.

Festnahme und rechtliche Folgen

Ein Vertreter von Sutherland reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bereits 2007 war Sutherland wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden. Es handelte sich um seinen vierten DUI-Vorwurf seit 1989. Später bekannte er sich nicht schuldig im Sinne eines „no contest“-Plädoyers und wurde zu 48 Tagen Haft verurteilt.

Frühere rechtliche Probleme

Im Jahr 2009 geriet er erneut in rechtliche Schwierigkeiten, als ihm vorgeworfen wurde, den Modedesigner Jack McCollough in New York mit einem Kopfstoß angegriffen zu haben. Nach dem Vorfall veröffentlichten Sutherland und McCollough eine gemeinsame Erklärung. „Es tut mir leid, was in dieser Nacht passiert ist, und ich bedauere aufrichtig, dass Herr McCollough verletzt wurde“, schrieb Sutherland darin.

Der Schauspieler und Musiker ist vor allem für seine Rolle als Jack Bauer in der Serie „24“ bekannt, für die er einen Primetime Emmy sowie einen Golden Globe gewann. Später verkörperte er den US-Präsidenten in der ABC-Serie „Designated Survivor“ und gab 2016 sein Debüt als Country-Singer-Songwriter.