Kim Karashian zweifelt Mondlandung an – NASA reagiert

Kim Kardashian sagt im Prozess um den Raubüberfall in Paris aus: „Ich dachte wirklich, ich würde sterben“

Am Set der kommenden Dramaserie „All’s Fair“ versuchte Kardashian, ihre Co-Darstellerin Sarah Paulson davon zu überzeugen, dass die Reise über die Erdumlaufbahn hinaus nicht real war. „Ich schicke dir eine Million Artikel über Buzz Aldrin und den anderen“, sagt Kardashian zu Paulson in der Folge.

Die Reality-TV-Star liest dann einen Artikel vor, in dem Buzz Aldrin erwähnt wird – der Astronaut, der zusammen mit Neil Armstrong und Michael Collins an der Apollo-11-Mission teilgenommen hat – und behauptet, dass dieser Artikel auf eine Täuschung hindeutet.

„Ich beschäftige mich ständig mit Verschwörungstheorien“, so Kardashian, die später vor der Kamera wiederholt, dass sie glaubt, dass die Landung nie stattgefunden hat.

NASA reagiert mit deutlicher Botschaft

Der stellvertretende Administrator der NASA, Sean Duffy, widerlegte Kardashians Äußerungen am Donnerstag und schrieb auf X: „Ja, @KimKardashian, wir waren schon einmal auf dem Mond … sechs Mal!“ Duffy nutzte auch die Gelegenheit, um zu erwähnen, dass das Artemis-Programm „unter der Führung“ von Präsident Donald Trump „wieder aufgenommen wird“. „Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen und wir werden auch dieses gewinnen“, fügte Duffy hinzu.

Was den viralen Clip von Aldrin betrifft, auf den Kardashian sich offenbar bezieht – Reuters veröffentlichte 2022 einen Bericht, in dem Verschwörungstheorien widerlegt wurden, wonach die Mondlandung nicht echt gewesen sei. Das Medium ging auf die Behauptungen ein und schrieb: „Social-Media-Nutzer teilen ein Video, in dem der Astronaut Buzz Aldrin vom amerikanischen Fernsehmoderator Conan O’Brien interviewt wird und behaupten, dass Aldrins Äußerungen über Teile der Mondlandungsübertragungen, die animiert seien, ein Beweis dafür seien, dass alles gefälscht sei.“

Tatsache: Menschen waren auf dem Mond

Die Organisation stellte klar, dass das Video aus dem Zusammenhang gerissen wurde, und erklärte, dass Aldrin sich auf „Animationen bezog, die von den Fernsehsendern damals in ihrer Berichterstattung über die Mondlandung verwendet wurden und mit realen Aufnahmen unterlegt waren“, bevor sie die Zweifler mit Fakten konfrontierte: „Die Mondlandung hat tatsächlich stattgefunden, und Menschen sind tatsächlich auf dem Mond gelaufen.“