King Krule kündigt neues Album an: „Nxt rcrds comin“

Eine kryptische (Song-)Zeile auf Twitter lässt Fans rätseln – kommt bald das vierte Album von Noel Gallagher's High Flying Birds? Bruder Liam gefällt das gar nicht.

Noel Gallagher postete eine lyrische Zeile auf Twitter und steigert damit die Hoffnung der Fans auf ein neues Album seiner High Flying Birds. Der Tweet mit dem Satz „Nature is dancing but we ain’t done yet“ könnte der Auszug eines Songtextes sein – oder sogar der eines Albumtitels. Anhänger spekulieren bereits darüber, ob das eine neue Platte von Noel Gallagher's High Flying Birds bedeuten könnte. Bereits im März spielte The-Who-Gitarrist Pete Townshend darauf an, dass der Oasis-Mastermind mit Produzent Dave Sardy für ein neues Album zusammen arbeiten würde. Sardy war sowohl bei Gallaghers Solo-Debüt von 2011 als auch an den beiden…