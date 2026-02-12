Kitschkrieg und Ennio: Neue Single „Nichts mehr“ erschienen

Am heutigen Donnerstag, dem 12. Februar, erscheint neue Musik der Produzenten Kitschkrieg, die sie gemeinsam mit dem Indie-Künstler Ennio aufgenommen haben. Die Single trägt den Namen „Nichts mehr“ und ist die erste Veröffentlichung, seit das Duo Anfang 2026 neue Musik angekündigt hatte.

Worum geht es bei „Nichts mehr“

Der neue Song schlägt typisch melancholische Töne an, wie man sie von Kitschkrieg kennt. Auch thematisch passen die Lyrics zum Sound. So singt Ennio über eine Beziehung, die sich anscheinend kurz vor dem Ende befindet und nicht hielt, was sie versprach. Zentral ist die Frage, ob sein Gegenüber ihn noch will und ob es weitergeht oder nicht.

So singt er: „Wieso ist da nicht mehr in deinem Blick / Nicht was von uns noch übrig ist / Siehst du dich alleine? / Oder mit mir?“ Im weiteren Verlauf des Songs heißt es: „Du sagst es ist für immer / Ich glaub das war gelogen“. Es handelt sich eindeutig um Zeilen, die die Frustration über eine schwindende Liebe zum Ausdruck bringen.

Die Produzenten bauen jedoch einen Twist ein: Trotz der melancholischen Stimmung und der traurigen Story des Songs kreieren sie mit belebenden Sounds eine poppige Atmosphäre. „Nichts mehr“ erschien in der Nacht zum Donnerstag, dem 12. Februar 2026, und ist auf allen gängigen Plattformen zu hören.

Kitschkrieg zurück in Deutschland

Mit ihrer neuen Single kehrt Kitschkrieg zurück nach Deutschland. Zuletzt orientierten sie sich international und veröffentlichten englischsprachige Produktionen. Nun kehren sie allerdings mit Ennio zurück auf den deutschen Markt. Zudem ist auch ein weiterer Song gemeinsam mit Blumengarten angekündigt. Schon seit über zehn Jahren produziert Kitschkrieg mit minimalistischem Sound und schwarz-weißer Bildsprache erfolgreich Musik und machte unter anderem Trettmann zu einem der etabliertesten deutschen Künstler.