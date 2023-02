Klaas Heufer-Umlauf im Video-Interview über „Der Schwarm“, Klimawandel und gerissene Taucheranzüge

19 Jahre ist es her, dass Frank Schätzings Katastrophen-Thriller „Der Schwarm“ zu einem internationalen Bestseller wurde. Seitdem gab es zwar immer wieder Gespräche über eine mögliche Verfilmung, doch die Projekte versandeten dann doch meist schnell. Bis jetzt: Anfang März erscheint „Der Schwarm“ nun als achtteilige Serie, als Showrunner fungiert dabei „Game Of Thrones“-Produzent Frank Doelger.

In „Der Schwarm“ wird die Menschheit von einer unbekannten Schwarm-Intelligenz aus dem Meer angegriffen: Wale verhalten sich aggressiv, Hummer übertragen tödliche Viruskrankheiten, Muscheln lassen Schiffe kentern. Um den bedrohlichen Naturphänomenen auf den Grund zu gehen, beginnen Meeresbiolog*innen, Walforscher*innen und Ärzt*innen global damit, sich miteinander zu vernetzen. Die Serienverfilmung des Bestsellers ist eine der bis dato größten internationalen Produktionen unter deutscher Federführung.

Und nicht nur die Produktionsfirmen kommen aus allen Teilen der Welt – auch die Drehorte und das Schauspiel-Ensemble verteilen sich über den gesamten Globus. Einer der Darsteller ist Klaas Heufer-Umlauf, der in Deutschland vor allem als eine Hälfte des Fernseh-Duos Joko und Klaas und Host der Late-Night-Show „Late Night Berlin“ bekannt ist. In „Der Schwarm“ spielt Heufer-Umlauf die Rolle des Luther Roscovitz, einem Tiefsee-Tauchbootführer auf der Thorvaldson, die von Kapitän Alban (Oliver Masucci) gesteuert wird. Wir trafen uns mit Klaas Heufer-Umlauf zum Video-Interview, um mit ihm über die Dreharbeiten mit einem so internationalen und prestigereichen Team, Nervosität und gerissene Taucheranzüge zu sprechen.

Klaas Heufer-Umlauf zu „Der Schwarm“ im Video-Interview:

„Der Schwarm“ wurde vom ZDF produziert, in Zusammenarbeit mit France Télévisions und die italienische Rai aus der European Alliance, Hulu Japan, die Viaplay Group aus Schweden sowie SRF und ORF. Am 22. Februar 2023 können die ersten drei der acht Folgen in der ZDF-Mediathek angeschaut werden, ab dem 6. März 2023 laufen die Episoden wöchentlich im linearen Fernsehen. Mit dabei sind unter anderem „Babylon Berlin“-Darstellerin Leonie Benesch als Meeresbiologie-Studentin Charlie Wagner, „Dark“-Schauspieler Oliver Masucci als Kapitän Alban und Cécile de France als Ärztin Dr. Cécile Roche.

Trailer zur Serie: