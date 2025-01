Klaus Willbrand: Der älteste und klügste Bookfluencer ist tot

Er sprach bei TikTok und Instagram über Hans Henny Jahn und Ilse Aichinger, Marcel Proust und Friederike Mayröcker. Klaus Willbrand war mit über 80 Jahren der wohl älteste Bookfluencer der Welt. Als kränkelndes Kind hatte er sich im Alter von fünf Jahren im Bett liegend aus Langeweile das Lesen selbst beigebracht. Er hörte nie wieder damit auf. Am liebsten las er nachts, wenn ihn niemand störte.

In den 60er Jahren hatte der 1941 in Essen geborene und in Leverkusen aufgewachsene Willbrand eine Lehre in der Kölner Buchhandlung Witsch & Co gemacht. Zu der Zeit freundete er sich mit dem Dichter Rolf Dieter Brinkmann an. Dessen erste Gedichtsammlung wollte er in einem eigens gegründeten Verlag veröffentlichen. Doch Brinkmann ließ die Auflage von 500 Stück aufgrund von Druckfehlern vernichten.

Nach Jahren in Berlin, wo er unter anderem Ulrike Meinhof kennenlernte und als Lektor arbeitete, kehrte Willbrand ins Rheinland zurück und gründete 2001 ein Antiquariat in Köln-Weyertal. Durch die Corona-Pandemie kamen die Geschäfte ins Stocken, und er stand kurz vor dem Aus. Bis Daria Razumovych, eine junge Kundin, mit der er sich angefreundet hatte, auf die Idee kam, das ungeheure Wissen und kauzige Charisma des Buchhändlers für einen Social Media-Auftritt zu nutzen.

Das Vermächtnis

Und ihr Gespür täuschte sie nicht. Im März startete sie einen Instagram- und einen TikTok-Kanal. Bald klickten sich einzelne Videos, wie das, in dem Willbrand in seinem Antiquariat zwischen Bücherstapeln sitzt und Hermann Hesse für „ganz klar überschätzt“ erklärt oder seine drei Bücher für die einsame Insel nennt, millionenfach. Und auch der Laden brummte plötzlich. Alle wollten die von Willbrand zusammengestellten Buchpakete haben. Auf Instagram folgen ihm über 156.000 Accounts, auf TikTok hat er rund 52.000 Follower. Die großen Feuilletons, das Fernsehen und auch der ROLLING STONE berichteten über ihn.

Und Ende Juni wird ein Buch erscheinen, das er gemeinsam mit Razumovych geschrieben hat: „Einfach Literatur. Eine Einladung“.

Dieses Buch wird nun sein Vermächtnis sein. Klaus Willbrand ist am Morgen des 29. Januar in Köln verstorben, wie heute auf der Instagram-Seite des Buchantiquariats Willbrand verkündet wurde.