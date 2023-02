„Klimakleber“-Lied: Reinhard Mey geht gegen Dorfrocker vor

Reinhard Mey hat von den Dorfrockern Schadenersatz gefordert. Die unterfränkische Band postete auf Instagram eine Umdichtung seines Klassikers „Über den Wolken“, in der sie Klimaaktivisten kritisiert. Mey geht mit einer Unterlassungsklage gegen das Video vor, wolle sich jedoch außergerichtlich einigen, berichtete BR24.

Die Version mit dem neuen Text veröffentlichte das Trio aus Kirchaich auf Instagram. In dem Video sieht man eine Person auf der Straße sitzen, die sich dort festgeklebt hat. Ein Mitglied der Dorfrocker spricht sie an und zeigt ihr eine „Bild“-Ausgabe mit der Schlagzeile „Klimakleber fliegen nach Bali“. Dann setzt das Lied ein, in dem es heißt: „Über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Eure Ängste nur verlogen – oh Mann … und morgen klebt ihr euch wieder wo dran. Und alles was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“

Mey äußerte sein Missfallen an der Coverversion auf seiner Webseite. Dort schrieb er: „Wieder einmal wird ,Über den Wolken‘ umgedichtet und für Hetze und Beleidigungen missbraucht. Diesmal muss ich mit einer Klage dagegen vorgehen.“ Der Text ist mittlerweile nicht mehr abrufbar.

In der Sache gibt es noch kein gerichtliches Verfahren. Der Liedermacher wolle die Angelegenheit „möglichst auf kleiner Flamme“ klären. Nach einer Einigung werde der 80-Jährige den Schadensersatz an den Bund für Umwelt und Naturschutz spenden.

Die Dorfrocker haben Meys Kritik bislang nicht kommentiert. „Über den Wolken“ ist nicht das erste Lied, dass die Gruppe auf Klimaaktivisten umgedichtet hat – sie hat sich in der Vergangenheit Weihnachts- und Volkslieder sowie Schlagerhits, wie „Mendecino“ und „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, vorgenommen.