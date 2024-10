Kommt bald ein neues Queen-Album?

Queen bringen womöglich ein neues Album heraus. Das deutete Roger Taylor in einem Interview an. Es wäre das erste Album seit „The Cosmos Rocks“, das Taylor und Brian May 2008 veröffentlichten, gemeinsam mit Paul Rodgers.

Seit den Tode Freddie Mercurys 1991 traten Schlagzeuger Taylor und Gitarrist Brian May als „Queen + Paul Rodgers“ auf, und danach, bis heute, mit Adam Lambert als „Queen + Adam Lambert“. Jedoch ohne Album. Queen-Bassist John Deacon ist seit 1992 nicht mehr Teil der Live-Band.

„Brian und ich können immer noch spielen“

In einem Interview deutete der 75-Jährige Taylor an, dass ein neues Queen-Album durchaus Thema sein könnte. „Ich denke, das könnten wir“, sagte er zu „Uncut“. „Brian und ich haben uns neulich unterhalten. Wir sagten beide, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gutes Material haben, warum nicht? Brian und ich können immer noch spielen. Können immer noch singen. Ich sehe also keinen Grund, warum nicht.“

Das ist nichts Konkretes – aber auch keine Absage. Die Frage ist, wer die Vocals übernehmen würde. Da böte sich natürlich Adam Lambert an. Dazu äußerte sich Taylor jedoch nicht.

Im Gespräch kommt Roger Taylor auch auf die vielen Gerüchte und Mythen zu sprechen, die Queen seit Anbeginn ihrer Karriere umwehen. Er sagte: „Es gibt viele Mythen. Einer davon sind die kahlköpfigen Zwerge auf der Party in New Orleans mit Kokain auf dem Kopf.“

„Ich habe keine Zwerge gesehen“

Wahrscheinlich die bekannteste Anekdote. An der jedoch, wie Taylor klarstellt, nichts dran sei. „Das ist ziemlich lustig, aber es ist ein Mythos – ich habe jedenfalls keine Zwerge gesehen.“

Dafür hatten die Party-Organisatoren eine andere Überraschung parat. „Aber es gab einen Mann, der sich unter Fleisch bewegte“, führte Taylor fort. „Er lag auf einem Tisch, der mit Aufschnitt bedeckt war, und wenn sich jemand dem Tisch näherte, wackelte er, und das ganze Fleisch bewegte sich und die Leute flippten aus.“ Er fügte hinzu: „Ich finde das viel seltsamer als einen Zwerg mit Kokain auf dem Kopf.“