Queen: Freddie Mercury war Fan von Argentiniens Nationalelf

Keiner trägt die Nummer 10 auf dem argentinischen Trikot so würdevoll und mit Schalk im Nacken wie…Freddie Mercury.

Nach dem Sieg der Argentinier im WM-Finale in Katar gegen Frankreich postete der Queen-Fanclub Argentiniens mehrere Beweisfotos, dass der Sänger von Queen eine innige Beziehung zu Maradona und der Elf des Südamerikastaats hatte. 1986 war die Nationalmannschaft Argentiniens nach einem 3:2-Sieg gegen Deutschland Weltmeister geworden.

Im Studio und auch an anderen Orten trug Mercury das Argentinien-Trikot mit der Nummer 10. Das gehörte damals natürlich dem legendären Maradona, der seine Mannschaft auch zum Weltpokal geführt hatte. Seit vielen Jahren trägt es wie allgemein bekannt Lionel Messi.

Der Ballkünstler setzte sich am Sonntag (18. Dezember) mit dem Elfmetersieg gegen Frankreich, bei dem er im Spiel mehrfach traf und anschließend auch als bester Spieler des Turnieres geehrt wurde, selbst ein Denkmal. Zuvor hatte der 35-Jährige alle Pokale des Weltfußballs abgeräumt, doch Weltmeister mit Argentinien war er (trotz Finalspiels gegen die DFB-Elf in Brasilien 2014) noch nicht geworden.

Nun kommen also gleich mehrere Legenden mindestens in Gedanken auf einem Bild zusammen, wenn wir Freddie Mercury im Argentinien-Trikot sehen. Vielleicht werden wir ja irgendwann erfahren, ob Messi auch gerne Queen hört – mindestens ja „We Are The Champions“.