Der astronomische Kleinkörper trägt nun den melodischen Namen „Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno“.

Nachdem er am Montag (24. Juni) im Zuge des Musik- und Wissenschaftsfestivals „Starmus“ schon mit der „Stephen Hawking Medal for Science Communication“ ausgezeichnet wurde, konnte Brian Eno sich nun über eine weiter Ehrerweisung der besonderen Art freuen. Ein astronomischer Kleinkörper, vorher nur unter dem Namen „81948 (2000 OM69)“ bekannt, trägt nun den nicht minder außergewöhnlichen Titel „Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno“ – kurz „Eno“. Das besagt ganz offiziell ein Zertifikat, das dem 71-Jährigen ausgehändigt wurde. Anfang der Woche teilte Eno „Capsule“ – ein Song aus der Neuauflage seines 1983 erschienenen neunten Studioalbums „Apollo: Atmospheres and Soundtracks“.…