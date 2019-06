„Woodstock“-Neuauflage wird zur Farce – Künstler wussten nichts von der Verlegung des Festivals

Auf Festivals und bei Open-Air-Konzerten ist immer auch mit spontan aufziehendem Unwetter zu rechnen – damit Sie sicher campen und feiern können, haben wir hier die wichtigsten Tipps und Infos zum Thema Gewitter für Sie zusammengefasst.

Unwetter und Blitzschutz bei Rock am Ring Bei Rock am Ring werden auf dem Festivalgelände und in den Campingbereichen erneut Blitzschutzzonen zur Verfügung stehen, in denen der Aufenthalt bei Gewittern im Freien so sicher ist wie in einer geschlossenen Ortschaft. Eine Räumung des Festivalgeländes im Gewitterfall ist deshalb nicht notwendig. Blitzschutzzonen auf dem Festivalgelände von Rock am Ring „Die Blitzschutzzonen im Festivalgelände befinden sich in den gesamten Zuschauerbereichen vor der Volcano Stage, vor der Crater Stage und vor der Alternastage sowie auf der Start-Ziel-Geraden. Im Unwetterfall mit Blitzgefahr während der Veranstaltungszeiten wird das Publikum durch die Veranstaltungsleitung aufgefordert, sich in…