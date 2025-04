Konzertabsage: Sorge um Carlos Santana

Carlos Santana hat ein Konzert in San Antonio, Texas, am Dienstagabend wegen Dehydrierung abgesagt. Das teilte sein Manager Michael Vrionis in einer Erklärung mit.

Carlos Santana sollte im Rahmen seiner „Oneness“-Tournee im Majestic Theatre auftreten. „Mit großer Enttäuschung muss ich Ihnen mitteilen, dass die Show heute Abend in San Antonio verschoben wurde. Herr Santana befand sich am Veranstaltungsort (Majestic Theatre) und bereitete sich auf die Show vor, als er einen Vorfall erlitt, der als Dehydrierung diagnostiziert wurde“, sagte Vrionis. „Aus Vorsicht und zum Wohle der Gesundheit von Herrn Santana war die Entscheidung, die Show zu verschieben, die vernünftigste Vorgehensweise.“

Der Manager versicherte den Fans, dass es Santana „gut geht. Und er sich darauf freut, bald nach San Antonio zurückzukehren. Und seine US-Tournee fortzusetzen“. Er versprach, dass die Show bald nachgeholt wird.

Santana: Europa-Tour steht an

Im Januar hatte Santana den Start seiner Las-Vegas-Residenz nach einem „schweren Sturz“ und einem gebrochenen Finger an der linken Hand verschoben. Damals sagte Vrionis, dass der Gitarrist etwa sechs Wochen lang nicht spielen könne.

Santana hat derzeit für diesen Monat Tourstopps seiner „Oneness“-Tour in Sugar Land, Thackerville, Tulsa und Nashville geplant, bevor er Anfang Mai zum jährlichen Jazz Festival nach New Orleans weiterreist. Am 14. Mai soll er zu seiner Residency in Las Vegas zurückkehren. Und anschließend im Sommer eine Europatournee starten.

Ein nächtlicher Sternenhimmel, flatternde Kolibris und ein Gitarrist mit Hut, um den ein Kranz aus Licht hervorblitzt. So präsentierte sich Latinrock-Legende Carlos Santana auf dem Cover seines neuen Albums „Sentient“, das am 28. März erschienen ist. 55 Jahre nach seinem ersten Welterfolg „Abraxas“.

„Miles Davis ist nicht mehr hier und auch Michael Jackson nicht“

Der kosmisch Erleuchtete präsentiert darauf eine Art Retronuevo-Mischung. Ein Arrangement aus Neuem und Älterem. Darunter drei unveröffentlichte Songs; während die restlichen acht Tracks verschiedene Phasen seiner langen Karriere streifen. Etwa Arbeiten mit Smokey Robinson, Darryl „DMC“ McDaniels und seiner Frau Cindy Blackman Santana sowie mit zwei verstorbenen Superstar-Freunden.

„Miles Davis ist nicht mehr hier und auch Michael Jackson nicht. Doch sie sind in meinem Herzen, und das macht mich sehr dankbar“, so Santana in einem längeren Interview, das auf seiner PR-Website veröffentlicht worden ist.