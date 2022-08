Konzertgäste von Robbie Williams zornig auf Veranstalter

Auf dem Münchner Messegelände wurde erneut ein Konzert im Zeichen der Gigantomanie abgehalten: Nachdem am vergangenen Wochenende rund 130.000 Menschen für Helene Fischers größten Auftritt ihrer Karriere in die bayerische Landeshauptstadt gereist waren, trat an diesem Samstag (27. August) Robbie Williams vor circa 90.000 Besucher*innen.

Beide Shows wurden vom gleichen Konzertveranstalter „Leutgeb“ umgesetzt – und zogen erboste Fans nach sich: Laut der Münchner „Abendzeitung“ haben Fans diesmal an einer Änderung im Bühnenplan Anstoß genommen. Unter anderem waren ursprünglich drei Stege angekündigt, auf denen Robbie Williams hätte auf und ab gehen können. Die Gäste waren schließlich enttäuscht, als es nur einen einzigen Steg für den Musiker gab – obwohl ihnen ein 360-Grad-Bühnenerlebnis versprochen wurde.

Eine Twitter-Nutzerin bezahlte 200 Euro für ein sogenanntes Platinum-Ticket an vorderster Front. Dann sei der vordere Block jedoch in zwei Bereiche unterteilt worden. Sie selbst habe hinter dem ersten Zaun stehen müssen.

Paying 200 euros for the front block and they cut the front block in two and we are behind the first fence. Paying for platinum tickets for this view is a bloody disgrace…🤬🤬 We can’t even see the b-stage! #robbiewilliamsmunchen #robbiewilliams pic.twitter.com/Sg68Q70qqu

— 🎵🖤Trisha🖤🎵 (@Shespatriciajn) August 27, 2022