„KPop Demon Hunters“ bekommt ein Sequel: „Das ist erst der Anfang“

Nach astronomischen Streamingzahlen auf Netflix, vier Songs weit oben in den Billboard Hot 100, einer kollektiven Hypnose ganzer Kinderzimmer und einem Golden Globe für den besten Animationsfilm – möglicherweise kommt am Wochenende noch ein Oscar dazu – bekommt „KPop Demon Hunters“ endlich eine Fortsetzung. Die ursprünglichen Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans kehren zurück, um das Projekt erneut zu leiten, im Rahmen einer exklusiven mehrjährigen Schreib- und Regiekooperation, die sie mit Netflix abgeschlossen haben.

„Als koreanische Filmemacherin erfüllt es mich mit großem Stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen will“, sagte Kang in einem Statement. „Es gibt noch so viel mehr von dieser Welt zu zeigen, die wir aufgebaut haben, und ich freue mich darauf, sie euch zu zeigen. Das ist erst der Anfang.“

Appelhans ergänzt: „Diese Figuren sind wie Familie für uns, ihre Welt ist zu unserem zweiten Zuhause geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie herauszufordern und zuzusehen, wie sie wachsen – und weiter die Grenzen dessen auszuloten, wie Musik, Animation und Storytelling zusammenfinden können.“

Das Netflix-Phänomen

Für alle, die das Popkultur-Phänomen noch nicht kennen: „KPop Demon Hunters“ ist ein Animationsfilm über ein koreanisches K-Pop-Trio namens Huntrix, das irgendwie die Zeit findet, gleichzeitig Dämonen zu bekämpfen und ohrwurmverdächtige Musik zu produzieren. Es ist der meistgesehene Film in der Geschichte von Netflix, mit über 540 Millionen Aufrufen. (Der Zweitplatzierte, die Actionkomödie „Red Notice“ aus dem Jahr 2021 mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot und Ritu Arya, kommt auf gerade mal 230 Millionen Aufrufe.)

„Mit ‚KPop Demon Hunters‘ haben Maggie und Chris nicht einfach nur ein Publikum erreicht – sie haben eine globale Fangemeinde entfacht, die Sprachen, Generationen und Genres überspannt“, sagte Netflix-Chief-Content-Officer Bela Bajaria in einem Statement. „Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere Partnerschaft mit ihnen zu vertiefen und gemeinsam mit unseren Partnern bei Sony Pictures Animation dieses Universum auf eine Weise auszubauen, die Fans auf der ganzen Welt überraschen und begeistern wird.“

Das Sequel soll irgendwann 2029 auf Netflix erscheinen. Bis dahin könnte der erste Film auf der Streamingplattform die Milliardenmarke bei den Aufrufen in Reichweite haben.