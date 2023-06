P!nk nackt auf Instagram: Freizügige Urlaubsbilder, bevor die Tour losgeht

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, Emma McIntyre/E! Entertainment. All rights reserved.

Am Mittwoch, 30. Mai, hat P!nk zwei offenherzige Bilder auf ihrem Instagram-Kanal geteilt: Darauf sieht man Alecia Beth Moor, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, in einem sehr freizügigen und kuriosen Bikini. Auf dem zweiten Bild steht sie nackt unter der Freiluftdusche – spärlich bedeckt von nachträglich eingefügten Kritzeleien.

Ist Pink eine „peinliche Mom“?

Darunter schreibt die 43-Jährige: „Wochenenden am See und ein neuer lächerlicher Badeanzug. Wenn ihr noch nicht im Freien geduscht habt, während euer Mann alle fünf Minuten versucht, euch zu erschrecken, habt ihr nicht gelebt!!!!!!“

Ihre Freizügigkeit dürfte besonders bei ihren Kindern für leichte Beschämung gesorgt haben, denn zu den vorhergehenden Worten fügt Pink folgende Hashtags hinzu: „Peinliche Moms“, „den ganzen Tag Augenrollen“, „Bananenbrüste“, „ich bin lustig“ und: „Ready für die Tour“.

P!NK ist bereit für ihre „Summer Carnival“-Tour: Termine in Deutschland und Österreich

Am 7. Juni beginnt in England Pinks Welttournee „Summer Carnival“ anlässlich ihres neunten Albums „Trustfall“. Die Konzertreise dauert bis März 2024 an.

Am 28. Juni 2023 kann man die Sängerin im Berliner Olympia-Stadion sehen. Am 1. und 2. Juli tritt sie in Wien auf, am 5. und 6. Juli in München, am 8. und 9. Juli in Köln. Dann folgt Hannover am 12. und 13. Juli, bevor es weiter nach Polen und dann zurück nach Amerika geht.