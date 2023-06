P!NK live in Berlin: Fotos, Videos und Setlist

P!NKs „Summer Carnival“, das aktuelle Bühnenprogramm der 43-Jährigen, machte am Mittwoch (28. Juni) Halt in Berlin. Rund 60.000 Besucher:innen kamen in das Olympiastadion, um sich das erste von einigen Deutschland-Konzerten anzusehen. Alecia Beth Moore, wie die Sängerin bürgerlich heißt, brachte während des Konzerts ihre Liebe zur deutschen Hauptstadt zur Sprache. „Berlin war schon immer einer meiner liebsten Orte auf der ganzen Welt“, sagte sie. In diesem Artikel findet ihr die schönsten Fotos und Videos vom P!NK-Konzert in Berlin.

Fotos und Videos vom Konzert

Das Social-Media-Team des Olmypiastadion postete eine Auswahl an Fotos vom Konzert-Abend auf Twitter. „Danke an Pink & danke an 60.000 Besucherinnen und Besucher im Olympiastadion!“, heißt es in der Unterschrift.

Hier machte ein Fan eine Aufnahme von P!NK, wie sie während ihres Songs „So What“ eine ihrer akrobatischen Einlagen präsentiert. „Was für eine unglaubliche Künstlerin“, schrieb er.

Auch auf YouTube wurden fleißig Eindrücke des Gigs geteilt. Hier etwa ein Video von „Just Like A Pill“.

Dieses Video liefert eine andere Perspektive auf P!NKs „So What“-Performance.

Das Olympiastadion war am Mittwochabend rappelvoll. Gut zu sehen auf dieser Aufnahme.

Setlist