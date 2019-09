Kristen Stewart bekam keine Marvel-Rolle, weil ihre Sexualität zu offensiv ist

„Der goldene Handschuh“ gibt es bald auf Blu-ray, „Apocalypse Now“ feiert Geburtstag und „Avengers: Endgame“ rumpelt demnächst im Heimkino. Eine Übersicht.

Manchmal ist es schöner, das Popcorn in der eigenen Küche im Topf herzustellen, als sich im Kino in Sesseln zu fläzen. Deshalb eine Übersicht der in den kommenden Monaten auf Blu-ray, DVD und in 4K erscheinenden Filme für Ihre ganz private Mattscheibe. Die Highlights Der goldene Handschuh Erscheint am: 22.08.2019 „Der goldene Handschuh“ erscheint im August auf DVD und Blu-ray. Mehr braucht es auch nicht, um die Geschichte des freien, unentdeckten Serienmörders zu erzählen. Er sitzt seine Zeit in der Kneipe „Zum goldenen Handschuh“ ab und versteht sein Handwerk gut, Opfer zu vergewaltigen, zerstückeln und anschließend verschwinden zu lassen. Wunderbäume, die…