Kritik: „The Walking Dead“, Staffel 9, Folge 11: Alphas Trottel-Strategie

Wer wird in der neuen Season sterben? Ein Bild aus dem „Walking Dead“-Vorspann macht Andeutungen.

Nach dem Abgang von Rick Grimes in der achten Staffel darf man sich auf weitere Abschiede gefasst machen. Die „Walking Dead“-Showrunner haben bekannt gegeben, dass die Serie in Staffel neun und dem Auftritt der Anführerin der Zombie-Imitatoren der Flüsterer, Alpha, auch entscheidenden Storylines aus den Comics folgen würde. Das verheißt, in Kombination mit diesem Vorspann-Bild, nichts Gutes. „Walking Dead“-Trailerbild: Am 10. Februar geht die Untoten-Serie in die neue Season (in Deutschland in der Regel einen Tag später). Showrunner Angela Kang sprach nun von einigen der Ereignissen, die Zuschauer erwarten dürften. Negan wird seine Gefängniszelle verlassen („Die Story wird, denke ich,…