„The Walking Dead“ Staffel 9: Diese zwei Hauptfiguren dürften sterben

Nach dem Abgang von Rick Grimes in der achten Staffel darf man sich auf weitere Abschiede gefasst machen. Die „Walking Dead“-Showrunner haben bekannt gegeben, dass die Serie in Staffel neun und dem Auftritt der Anführerin der Zombie-Imitatoren der Flüsterer, Alpha, auch entscheidenden Storylines aus den Comics folgen würde.

Das verheißt, in Kombination mit diesem Vorspann-Bild, nichts Gutes.

„Walking Dead“-Trailerbild:

Am 10. Februar geht die Untoten-Serie in die neue Season (in Deutschland in der Regel einen Tag später). Showrunner Angela Kang sprach nun von einigen der Ereignissen, die Zuschauer erwarten dürften. Negan wird seine Gefängniszelle verlassen („Die Story wird, denke ich, richtig richtig cool, er bestreitet seine eigenen Abenteuer“). Warum auch nicht.

Am meisten Aufsehen erregte jedoch die Ankündigung des sogenannten „Harvest Festivals“: In den Comics markiert Alpha die Territorial-Grenze zwischen ihren Leuten und denen Ricks mittels Pfählen. Grausige Pointe: Geköpft wurden nicht irgendwelche Zombies, sondern Freunde Grimes‘: Rosita, Ezekiel und mehr – also Hauptfiguren.

Kang: „Das wird in der zweiten Hälfte der Staffel zu sein“. Ob tatsächlich diese beiden Charaktere das Zeitliche segnen werden, ist natürlich unklar. Mit den Comic-Figuren ging die Fernseh-Version bisweilen recht freiheitlich um. Auf übernommene Tode wie Glenn, folgten verfrühte (Andrea) oder abgewandelte (Abraham) oder gar Abgänge, die es in der Vorlage (noch) gar nicht gab: Rick und Carl etwa.