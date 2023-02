Kritischer Zustand: „Soldat James Ryan“-Star Tom Sizemore nach Hirnaneurysma auf Intensivstation

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Tom Sizemore hat ein Hirnaneurysma erlitten und liegt nun auf der Intensivstation. Der Schauspieler befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte sein Sprecher. Seine Familie sei informiert. Mehr Informationen gäbe es zur Zeit nicht.

Empfehlung der Redaktion Der Soldat James Ryan

Der 61-Jährige spielte in Filmen wie „Natural Born Killers“, „Pearl Harbor“ und „Black Hawk Down“ mit. Im Jahr 1998 erlangte er internationalen Ruhm als Sgt. Mike Horvath in „Der Soldat James Ryan“. An den Erfolg konnte er jedoch nicht anknüpfen – und er kämpfte mit Drogenproblemen. 2003 wurde er zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er seine Ex-Freundin geschlagen hat. Vier Jahre später musste er doch ins Gefängnis, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstieß. In David Lynchs dritter „Twin Peaks“-Staffel hatte er zumindest noch eine Nebenrolle.