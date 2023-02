Tom Sizemore: Ärzte haben keine Hoffnung mehr

Tom Sizemore 2014 in Hollywood. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Tom Sizemores Familie muss nach dessen Schlaganfall und anschließender Ausbuchtung an einem Blutgefäß im Gehirn über die Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen entscheiden. Ärzte gehen davon aus, dass keine Hoffnung auf eine Genesung bestehe. Seit dem 19. Februar liegt der Schauspieler aufgrund eines durch den Schlaganfall erlittenen Hirnaneurysmas im Koma.

„Heute (Anm. 27. Februar), haben Ärzte die Familie darüber informiert, dass es keine Hoffnung mehr gebe und empfahlen, lebensbeendende Maßnahmen einzuleiten“, sagte Sizemores Manager Charles Lago in einem Statement dem „Hollywood Reporter“. Die Familie entscheide nun darüber und werde am Mittwoch (01. März) eine Erklärung abgeben. „Wir bitten um Privatsphäre für die Familie während dieser schwierigen Zeit, und sie wollen sich für all die unterstützenden Nachrichten und Gebete, die sie erhielten, bedanken. Das ist eine wirklich schwierige Zeit“, geht aus dem Statement hervor. „Seit seinem Schlaganfall ist Tom in einem kritischen Zustand, im Koma und unter intensiver Pflege.“

Tom Sizemore, 61, wurde durch seine Nebenrollen in den Filmen „Natural Born Killers“ 1994 und „Der Soldat James Ryan“ 1998 bekannt. Nach diversen Exzessen und Gewaltdelikten wurde es in den vergangenen zehn Jahren zunehmend ruhiger um den Schauspieler.