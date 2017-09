Mehr als 95.000 Dollar (rund 81.000 Euro) monatlich bekommt Frances Bean Cobain durch Werbe- und Lizenzeinnahmen von den Nachlassverwaltern ihres verstorbenen Vaters Kurt Cobain ausgezahlt. Die Summe wurde durch Scheidungspapiere öffentlich, die Frances Beans Trennung von ihrem Noch-Ehemann Isaiah Silva dokumentieren. Das berichtet „NME“ mit Verweis auf „The Blast“.

Die Dokumente zeigen ihre Einnahmen aus dem Juli 2016 und dem Juni 2017. Demnach würde die 25-Jährige Tochter des Nirvana-Sängers, die derzeit studiert und nebenbei als Model arbeitet, im Monat zu den 95.000 Dollar an Werbe-Einnahmen noch 6.784 Dollar (rund 5800 Euro) an Dividenden erhalten. Den Papieren zufolge habe Frances Bean Cobain monatlich 206.000 Dollar (rund 175.000 Dollar) an Ausgaben.

Um einzelne Erbstücke wird derweil hart zwischen den Noch-Eheleuten gestritten: