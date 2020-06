Auf dem Instagram-Account des verstorbenen Sängers wurde eine handschriftliche Notiz veröffentlicht, die auch heute noch relevant ist.

Einen Tag vor seinem 62. Geburtstag veröffentlichte der Nachlass von Prince eine handschriftliche Notiz des verstorbenen Künstlers. Auf dem Zettel aus den persönlichen Archiven des „Purple Rain“-Sängers steht: „Es gibt nichts Hässlicheres auf der ganzen weiten Welt als INTOLERANZ (zwischen) Schwarz, weiß, rot, gelb, Junge oder Mädchen. INTOLERANZ.“ Ein Leben gegen die Ungerechtigkeit Die Bildunterschrift verrät, dass „Prince sein Leben der Aufgabe widmete, sich gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen, sich für schwarze Spitzenleistungen einzusetzen, und die Botschaft von 'Love 4 One Another' zu verbreiten. In dieser Notiz, welche er in seinen persönlichen Archiven aufbewahrte, schrieb er eine Botschaft, die noch heute nachhallt.“…