Perfect Album Closer: 15 großartige Schluss-Songs auf Platten

Neue Musik von Michael Stipe: In einem Video auf Instagram können Fans ein Demo des neuen Songs „No Time For Love Like Now“ hören.

Michael Stipe hat auf dem Instagram-Kanal von R.E.M. einen neuen Song namens „No Time For Love Like Now“ vorgestellt. Der Demo-Track ist in Zusammenarbeit mit Aaron Dessner von The National entstanden – der Musiker fungierte bei dem Track als Produzent. „No Time For Love Like Now“ In dem veröffentlichten Videoclip sitzt Stipe allein vor der Kamera und singt zu den aufgenommenen Instrumentals des Songs. Die Lyrics könnten momentan kaum passender sein: No time for crazy No time for arguments No time for love like now https://www.instagram.com/p/B-TYl7aJIQA/ Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Michael Stipe einen Solo-Song: Mit dem Track „Your Capricious…