Kurt Cobains legendäre „MTV Unplugged“-Gitarre wird versteigert

Ein US-Auktionshaus bietet Bob Dylans handschriftlich festgehaltene Ideen zu dem ikonischen „The Times They Are a-Changin'“ aus dem Jahr 1963 zur Versteigerung an

Bob Dylans handschriftliches Manuskript für seinen Welthit „The Times They Are a-Changin'“ steht zur Versteigerung. Der Einstiegspreis beläuft sich auf 2,2 Millionen US-Dollar. Die kostbaren Zeilen, die Dylan im Jahre 1963 zu Papier brachte, befinden sich derzeit noch in den Händen von „Moments in Time“ – einem Auktionshaus, das dafür bekannt ist, sich auf historische Schriftstücke zu spezialisieren. In den Besitz kam dieses durch einen privaten Sammler, der es einst Dylans Manager abkaufte. Zusätzlich zu „Times“, bietet das Auktionshaus außerdem noch zwei weitere Songtexte der Folk-Legende an. So kann neben dem Lyricsheet für „Subterranean Homesick Blues“, das für 1,2 Millionen US-Dollar angeboten wird,…