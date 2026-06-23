Kylie Minogue und Quentin Tarantino spielen in dem Film „Tangled Up in Blue“

Nach der Premiere ihrer Netflix-Doku kehrt Kylie Minogue zur Schauspielerei zurück. Die Popsängerin, die ihre Karriere einst in australischen TV-Serien begann, wird in Jamie Adams‘ kommendem Film „Tangled Up in Blue“ zu sehen sein.

Der Film, benannt nach Bob Dylans gleichnamigem Song von seinem 1975er Album „Blood on the Tracks“, hat auch Regisseur Quentin Tarantino vor der Kamera – der damit alles zu tun scheint, nur nicht seinen letzten Film zu drehen. Minogue und Tarantino wurden in einem Restaurant in der walisischen Stadt Porthcawl gesichtet, wo sie Berichten zufolge mehrere Szenen drehten.

Wie „Variety“ bestätigt, sind außerdem Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella und RZA besetzt, dazu die walisischen Schauspieler Julian Lewis Jones, Craig Russell, Siwan Morris und Karen Paullada. Tarantino stand bereits in Adams‘ letztem Film „Only What We Carry“ vor der Kamera. Adams verriet „Variety“, dass er Tarantino die Rolle eines wohlhabenden Gönners per Kaltakquise angeboten habe.

Adams‘ Brief an Tarantino

„Ich habe ihm das Story-Outline und einen Brief geschickt“, sagte Adams. „Ich war einfach sehr ehrlich darüber, dass ich an ihn als Schauspieler glaube. Improvisation, so wie ich sie einsetze, bedeutet, präsent zu sein und organisch zu reagieren. Er ist einer der größten Geschichtenerzähler im Gespräch. Ich dachte, das wäre in einer Rolle unglaublich. Ich rechnete nicht damit, eine Antwort zu bekommen. Aber zwei Wochen später, an einem Sonntag, schrieb sein Agent, Quentin sei neugierig und wolle einen Zoom-Call.“

Tarantino hält sich derzeit in Großbritannien auf, um sein erstes West-End-Stück vorzubereiten: „The Popinjay Cavalier“, das Anfang 2027 Premiere feiern soll. Der Filmemacher will angeblich nur noch einen einzigen Film drehen, sagte aber vergangenes Jahr, er lasse sich dabei Zeit. „Ich habe es nicht eilig, tatsächlich in die Produktion einzusteigen“, bestätigte Tarantino beim Sundance Festival 2025. Über das Theaterstück fügte er hinzu: „Wenn es ein Fiasko wird, mache ich daraus wahrscheinlich keinen Film. Aber wenn es ein Riesenerfolg wird? Dann könnte es mein letzter Film sein.“

Minogues Rolle als Charlene in der australischen Soap „Neighbours“ verhalf ihr einst zum Durchbruch. Ihr Filmdebüt gab sie 1989 in „The Delinquents“. Ihre Doku-Serie „Kylie“ startete im Mai auf Netflix.