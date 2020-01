Star Wars: Die besten Hörspiele für Fans der Weltraumsaga

Foto: Disney/Lucasfilm Ltd.. All rights reserved.

Die Weltraum-Saga „Star Wars“ hat sich seit dem Beginn im Jahr 1977 mit der originalen Trilogie zu einer komplexen Gesichtswelt entwickelt mit einer Prequel- und Sequel-Trilogie. Dazu kommen filmische Ableger, wie etwa „Rogue One: A Star Wars Story“. Obendrein gibt es Bücher und Anthologien zu der Filmsensation, die seit der Übernahme der „Star Wars“-Marke von Disney im Jahr 2012 unterteilt sind zwischen dem offiziellen Kanon und „Legends“. All diese Erzählungen erweitern natürlich das Universum ungemein durch neue Abenteuer. Wer sich neben den Kinofilmen noch mehr in den faszinierenden Kampf von Gut und Böse verlieren möchte, dem stehen auch zahlreiche Hörspiele zur Verfügung. Die schaffen es, ihre Zuhörer durch Musik, Einsatz von Soundeffekten und unglaublich involvierte Sprecher zu fesseln. Hier fünf englischsprachige Hörspiele jenseits der bekannten Kinofilme.

Star Wars Aftermath

Die Geschichte von Chuck Wendigs Trilogie spielt in der Zeit nach den Geschehnissen von „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und noch vor den Handlungen aus der neuen Trilogie, die mit J.J. Abrams‘ Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ihren Anfang nahm. So wurde Darth Vader besiegt und der zweite Todesstern zerstört – das alte Imperium ist gefallen und die Zeit einer neuen Republik beginnt. Jedoch nicht ohne massive Auseinandersetzungen. Hörer können sich auf ein paar Charaktere aus der Original-Trilogie freuen, ebenso wie spannende neue Figuren, wie ein ziemlich abenteuerlustiger Androide. Der Erzähler Marc Thompson verkörpert die Charaktere mit viel Abwechslung und eine erzählerische Musik fördert nur noch mehr die eigene Imagination.

Star Wars From A Certain Point Of View

Eine Geschichte kann sich drastisch verändern, sobald die Perspektive wechselt. Eine riesige Sammlung von 40 Kurzgeschichten erzählen die Vorkommnisse von „Episode IV: Eine neue Hoffnung“. Deshalb ist das Hörbuch besonders spannend für alle, die mit dem Stoff bereits bekannt sind. Statt den Hauptfiguren kommen nun aber besonders jene Figuren zu Wort, die sonst eher im Hintergrund bleiben. Dazu gehören Captain Antilles oder die Rebellen auf Yavin. Je nach Story wechseln auch die Sprecher. Darunter der allen Sci-Fi-Fans bekannte Wil Wheaton sowie Jon Hamm („Mad Man“), der unter anderem in die Rolle des Boba Fett schlüpft und Neil Patrick Harris („How I Met Your Mother“).

Star Wars: Thrawn

Mitth’raw’nuruodo, besser bekannt als Thrawn ist die Hauptfigur von Timothy Zahns Erzählungen und eine ikonische Figur unter den Bösewichten im „Star Wars“-Universum. Zahn erläutert, wie der blauhäutige und rotäugige Militärspezialist zunächst im Exil lebt. Nachdem er von einem Planeten im Outer Rim gerettet wird, kommen seine taktischen Fähigkeiten auch Palpatine zu Ohren. Und Thrawn wird zum Großadmiral des Imperiums. Zu seinen großen Stärken gehört, dass er seine Gegner gründlich studiert, ob nun ihre Kultur oder Philosophie. Dieses Wissen wiederum nutzt er gezielt, um sie zu besiegen. Als Arihnda Pryce einen starken Anführer für eine Flotte sucht, um die Rebellen auf Lothal zu schlagen, schlägt Thrawns große Stunde. Der charismatische und machtbesessene Thrawn tut sich übrigens in „Thrawn: Alliances“ mit dem nicht minder ruchlosen Darth Vader zusammen.

Last Shot: A Han And Lando Novel

Erst kürzlich gab Disney mit „Solo: A Star Wars Story“ den beiden Freunden Han Solo und Lando Calrissian ein eigenes Abenteuer. In dem Buch von Daniel José Older gibt es ein spannendes Setting, denn Han Solo ist gerade Vater geworden. Dass die Beziehung zu seinem Sohn Ben aka Kylo Ren böse endet, durften Zuschauer im Kino bereits bestaunen. „Last Shot“ bringt Han und Lando wieder zusammen, denn der perfide Erfinder Fyzen Gor ist hinter Lando her. Der hatte zuvor mit seinem Droiden L3-37 (im Film Phoebe Waller-Bridge) versucht, Gors Transmitter zu stehlen. Gute zehn Jahre später ist nun sogar ganz Cloud City in Gefahr und Han Solo soll es mit Chewbacca wieder richten. Die actiongeladene Story bringt vor allem viel Komik mit und unerwartete Charaktere, darunter ein haariger Ewok. Han Solo wird hier von Marc Thompson gesprochen, der in zahlreichen Audiobooks von „Star Wars“ mitwirkt.

Star Wars: Darth Plagueis

Die Weltraum-Odyssee brachte Helden, wie die Jedi-Ritter Luke Skywalker oder Rey hervor, aber eben auch einige Bösewichte, die nicht minder spannend und interessant sind. Neben Darth Vader gibt es die Sage über den weisen Sith Lord Darth Plagueis. Dieser ist nur an der absoluten Macht interessiert und tötet dafür auch seinen Meister. Nicht unüblich in der Tradition der Siths. Allerdings schwört Plagueis, dass ihm nie das gleiche Schicksal ereilen soll. Er studiert die dunkle Seite so intensiv, dass er herausfindet, wie der Tod aufgehalten werden kann. Die größte Macht von allen. Auch Plagueis sucht sich einen Lehrling, nämlich Darth Sidious, der mithilfe seines Masters schnell ansehnliche Posten in der Galaxie erhält. Das Verhältnis der beiden steht im Vordergrund, aber Zuhörer erfahren zum Beispiel auch mehr über Palpatine.

