Lana Del Reys Neuer: Wer ist der Alligator-Tourguide Jeremy Dufrene?

Lana Del Rey ist einmal nicht wegen ihrer Musik in aller Munde, sondern wegen ihrer neuen romantischen Verwicklungen. Die 39-Jährige scheint Jeremy Dufrene, einem Alligator-Tourguide aus Louisiana, zu daten. Die Gerüchte um die Beziehung der beiden wurden durch Fotos und Berichte von ihren gemeinsamen Ausflügen in den Medien angeheizt.

Jeremy Dufrene, ein Vater von zwei Töchtern, arbeitet als Tourguide bei Arthur’s Air Boat Tours in Des Allemands. Der ungewöhnliche Beruf des Alligatorführers hat die beiden offenbar näher gebracht. Die zwei wurden am Sonntag, den 25. August, beim Händchenhalten gesichtet, kurz bevor Lana Del Rey beim Leeds Festival auftreten sollte.

Die romantische Verbindung ist jedoch nicht ganz neu. Sie trafen sich erstmals im März 2019, als Lana eine Tour durch die Sümpfe von Louisiana mit Dufrene als Kapitän machte. Die Sängerin dokumentierte ihren Besuch damals auf Instagram und zeigte ihre Freude über das Abenteuer. Allerdings war die „young and beautiful“-Interpretin zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung mit dem Polizisten Sean Larkin. Wobei die Beziehung mit dem Beginn der COVID-19-Pandemie endete.

Summertime Sadness, no more?

Im Mai 2024 traf Lana erneut auf den Guide, als sie für das Hangout Fest nach Louisiana zurückkehrte. Erneut nahm sie an einer seiner Airboat-Touren teil und dokumentierte den Ausflug auf Instagram, diesmal jedoch mit einem eher vertraulichen Ton. Ihre Bildunterschrift „Family w my guy @jeremy.dufrene“ ließ viele Fans spekulieren, ob da mehr zwischen den beiden laufen könnte.

Die zwei wurden auch beim Shopping in London und beim Essen in einem Pub gesichtet, was die Gerüchteküche in Bezug auf eine mögliche Beziehung weiter anheizte. In den sozialen Medien wurde bereits der Spitzname „Lana Dundee“ für Lana Del Rey verwendet – eine humorvolle Anspielung auf den fiktiven Alligatorjäger aus „Crocodile Dundee“.

Jeremy Dufrene hat auf Instagram ein eher bodenständiges Leben dokumentiert, das aus dem Umgang mit Alligatoren, dem Genießen von Krabbenkochen und der Zeit mit seinen Kindern besteht. Trotz seiner vergleichsweise kleinen Instagram-Anhängerschaft im Vergleich zu Lanas 18,8 Millionen Follower:innen hat er bereits Promis wie Kate Hudson und Glen Powell als Gäste auf seinen Touren begrüßen dürfen.

Obwohl keiner der beiden die Beziehung offiziell bestätigt hat, zeigen die Fans ihre Unterstützung und Neugier in den sozialen Medien.