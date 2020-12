„Ich bin in einem ganz normalen Leben angekommen – was für mich ziemlich anormal ist.“ Keith Richards verbrachte während des Lockdowns wohl viel Zeit in seinem Garten.

Um seine unerwartete Freizeit während des Lockdowns zu füllen, begab sich Keith Richards auf die Suche nach einem neuen Hobby. Schließlich entdeckte er das Gärtnern für sich – und fand sich plötzlich in einem ganz normalen Leben wieder. Wer hätte das gedacht: Nach einem nicht enden wollenden Rockstar-Leben, geht der Rolling-Stones-Guitarist plötzlich in einer ganz normalen Tätigkeit auf. Bei der Suche nach Beschäftigung sei Richards wohl in seinen Garten gegangen und hätte plötzlich Lust bekommen, sich um ihn zu kümmern. In einem Gespräch mit dem „Goldmine Magazine“ berichtete Richards: „Ich habe den ganzen Sommer damit verbracht meinen Garten zu lieben…