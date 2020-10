Led Zeppelin gewinnen ein für alle Mal Copyright-Streit um „Stairway To Heaven“-Intro

1974 schrieb der Led-Zeppelin-Gitarrist gemeinsam mit den Rolling Stones deren jetzt erschienenen Song „Scarlet“. Nun erinnert er sich an das erste Zusammentreffen und die Aufnahmen zurück.

Kürzlich erst veröffentlichten die Rolling Stones „Scarlet“, einen Track, den sie bereits 1974 gemeinsam mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page schrieben. Nun erinnerte sich dieser an das erste Aufeinandertreffen zurück. In einem Interview mit der „Times“ von Sonntag (30. August) erzählte der 76-Jährige eine Anekdote darüber, wie er Mick Jagger und Keith Richards einst auf einem Festival traf. „Das wird super“ „Ich habe Mick und Keith zum ersten Mal auf einem dieser frühen Blues-Festivals getroffen. Wir saßen alle hinten in einem Van und fuhren von einem Ort zum anderen.“ Die Session, bei der „Scarlet“ entstand, fand bei Stones-Gitarrist Ronnie Wood in Richmond…