Robert Plant enthüllt neue Anthologie: „Digging Deep: Subterranea“

Mit „Digging Deep: Subterranea“ kündigt Robert Plant eine neue Song-Sammlung an. Im Juni letzten Jahres rief er den Podcast „Digging Deep with Robert Plant“ins Leben, der mittlerweile eine große Beliebtheit erlangt hat. Darin taucht Der Led-Zeppelin-Sänger in seine eigene musikalische Vergangenheit ein, erzählt Geschichten von Inspiration, Kooperation und Prozesshaftigkeit und widmet sich immer wieder den Hintergründen einzelner Songs.

Die CDs zum Podcast

Die dritte Staffel von Digging Deep with Robert Plant startete am 27. Juli. Alle zwei Wochen feiert eine neue Folge der insgesamt fünf neuen Episoden Premiere, die in der ersten Jahreshälfte mit Matt Everitt vor Live-Publikum im Londoner Rough Trade East aufgenommen wurden Im Zusammenhang mit der neuen Staffel veröffentlicht Plant nun sein neues, karriereumspannendes 2-CD-Set „Digging Deep – Subterranea“. 30 Songs aus vier Jahrzehnten, darunter aus den acht Soloalben sowie eine Reihe von Stücken, die in „Digging Deep with Robert Plant“ zu hören waren, aber auch drei bisher unterveröffentlichte neue Tracks.

Zu den Highlights zählen der #1 Rock-Hit „Hurting Kind” und „Shine It All Around”, dazu kommen die zuvor unveröffentlichten Exklusiv-Veröffentlichungen „Nothing Takes the Place of You” (geschrieben von dem Musiker Toussaint McCall aus New Orleans und aufgenommen für den Film „Winter In The Blood“ aus dem Jahr 2013) und „Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1)” von dem bald erscheinenden Album „Band of Joy Volume 2“.

Die neueste Vorabveröffentlichung ist eine Duett-Version von Charley Feathers’ Rockabilly-Klassiker „Too Much Alike” mit Patty Griffin.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/meEypYH1Bq8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Neben Griffin hat sich wird Plant noch ein bemerkenswerten Line-up an weiteren Musikern dazugeholt, darunter Jimmy Page, Buddy Miller, Patty Griffin, Phil Collins, Nigel Kennedy, Richard Thompson und Strange Sensation / The Sensational Space Shifters.

Das CD-Set erscheint weltweit am 02. Oktober über Plants eigenes Label Es Paranza und ist auch als Stream und digitaler Download erhältlich.

Tracklisting

CD1 1. Rainbow

2. Hurting Kind

3. Shine it All Around

4. Ship of Fools

5. Nothing Takes the Place of You ***

6. Darkness, Darkness

7. Heaven Knows

8. In the Mood

9. Charlie Patton Highway (Turn it Up – Part 1) ***

10. New World

11. Like I’ve Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance with You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (Acoustic) CD2

1. Angel Dance

2. Takamba

3. Anniversary

4. Wreckless Love

5. White Clean & Neat

6. Silver Rider

7. Fat Lip

8. 29 Palms

9. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike w/ Patty Griffin ***

12. Big Log

13. Falling in Love Again

14. Memory Song

15. Promised Land

**exklusive neue Tracks